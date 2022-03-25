北約聯合聲明援助烏克蘭　東歐增兵部署新戰鬥群

▲北約24日在比利時布魯塞爾開會討論烏克蘭局勢。（圖／翻攝自NATO官網）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）24日在比利時布魯塞爾開會討論烏克蘭局勢。北約表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略是歐洲大西洋安全數十年來面臨的最大威脅，以最強烈言辭譴責俄羅斯，要求普丁立即停戰撤軍，增加對烏援助、批准增強東翼戰力部署4個新戰鬥群、盟國同意努力提高軍費比例，同時呼籲包括中國在內等國不要支持俄國。

北約聲明指出，俄羅斯應該立即停止這場戰爭並撤軍，因為對烏克蘭的攻擊行動威脅全球安全，同時呼籲白俄羅斯結束其同謀行為。而北約將持續在各領域援助烏克蘭，包括網路、化學、生物、核威脅等，且盟國也同意會努力提高軍費比例。

聲明提到，北約將與國際社會合作追究違反人道主義及國際法行為者的責任，並對性暴力、人口販運風險增加深感關切。北約敦促俄方允許平民不受阻礙且安全快速通過人到走廊，譴責針對民用基礎設施及核電廠的攻擊，任何使用化學或生物武器均是不可接受的行為，將釀成嚴重後果。

這份聲明也點名中國，呼籲包括中華人民共和國（PRC）在內的所有國家維護國際秩序，包括《聯合國憲章》所規定的主權及領土完整原則，即不以任何方式支持俄羅斯，及避免採取有助俄羅斯規避國際制裁的行動。北約盟國對中方官員近期發表的公開言論感到憂慮，呼籲中國停止誇大克里姆林宮的虛假陳述，特別是關於戰爭與北約，促進衝突和平解決。

俄方需要透過立即停火表明對談判協商的認真態度，北約重申堅定支持烏克蘭的獨立、主權、領土完整性。對於俄羅斯的行動，北約已啟動防禦計畫強化東翼戰力，另部署4個新戰鬥群，地點在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克。

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