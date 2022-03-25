91歲嬤改嫁幸福到死！　年輕尪秒收屍「下葬無名塚」爽拿795萬遺產

▲英國91歲奶奶再婚幾個月後就去世，小24歲的新任老公繼承大筆遺產。（圖／翻攝自Facebook／@predatorymarriage下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名高齡91歲阿嬤布列絲（Joan Blass）2011年認識一名小她24歲的男子，兩人發展為情侶關係，布列絲更瞞著子女偷偷和男友登記結婚，然而，她的家人說，當時布列絲已罹患失智症。布列絲婚後幾個月就去世了，新老公不僅奪走21萬英鎊（約新台幣795萬元）遺產，還將她的遺體草草下葬，棄置於無名塚。

根據《太陽報》、《每日星報》報導，91歲的布列絲2011年與小她24歲的「小狼狗」佛蘭（Colman Folan）相識，同年她被診斷患有血管性失智症（Vascular dementia），儘管如此，手上仍戴著2008年離世的亡夫給她的結婚戒指。不過，佛蘭卻對布列絲展開積極攻勢，兩人關係越來越親密，直到2016年3月布列絲去世前的5個月，佛蘭已經搬進她家。

布列絲53歲的兒子麥可（Michael）與62歲女兒達芙妮（Daphne）開始擔心母親是不是被「小狼狗」騙了，因為媽媽似乎不知道佛蘭的住處、真實姓名、家鄉背景等，期間他們向醫生、社福機構和警方求助，卻沒有得到實質幫助。更令達芙妮驚恐的是，她在母親去世3天後發現，布列絲早在幾個月前就已經和佛蘭偷偷前往里兹（Leeds）市政府登記結婚，但當時母親連她本人的姓名都快記不起來。

報導稱，布列絲2004年立下的遺囑在「結婚」後失效，新任丈夫佛蘭合法擁有她價值17.5萬英鎊房產的一半產權，並繼承了她3.5萬英鎊的積蓄和所有個人有形財產，包含女兒達芙妮的結婚禮服。這家人向法院控告佛蘭策畫「掠奪性婚姻」，但法官認為沒有證據表明他有違法行為。

報導稱，就這樣佛蘭獲得了價值21萬英鎊的遺產，還一直住在布列絲的家中，後來與其他人再婚才離開。然而，佛蘭對於布列絲的後事並未盡心，不僅草草將遺體埋葬在沒有標記的墳墓中，連葬禮都是瞞著布列絲的家人偷偷完成，令她的子女們悲憤不已。

達芙妮說，自從母親去世後的5年多來，她從未能踏進媽媽的家門，「我的婚紗還在裡面，我祖父參加戰爭時寫的家書也是，我們最後賣掉房子（的另一半產權）而離開了，因為留在那裡實在太痛苦，所有記憶都被玷汙了。」

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