吞止痛藥陪出遊！她經血沾裙男友卻喊「1句話」　網怒：該放生了

▲原PO經血沾到裙子，男友卻無動於衷，在一旁滑手機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃品臻／綜合報導

男友看到女友月經沾到裙子，卻完全沒反應？有女網友發文抱怨，經期第二天為了陪男友，吞了止痛藥才出門，路途中被路人提醒經血沾到裙子，沒想到男友知道後卻無動於衷，甚至在一旁玩起手機，讓她相當崩潰，疑惑是不是自己太過小題大作。

這位女網友在Dcard以「男友放我一個人在路邊清理月經」為題發文，為了男友生日陪他出去玩，在經期第二天，即便不舒服仍吞了止痛藥出門，但沒想到在路上被路人提醒經血流到裙子沾了一大片，原PO於是立刻拿出包裡的濕紙巾跟衛生紙躲在角落清理。

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然而，原PO男友見此一句問候、關心都沒有，甚至在旁邊滑起手機，這一舉動讓原PO很心寒，「當下我真的很難過、很生氣，就氣哭了，我不能理解是因為他是直男所以不知道要關心一下還是怎樣？我不介意他沒發現，因為我自己也沒有發現，但當下至少要關心一下吧？」

▲原PO生理期不舒服仍吞止痛藥陪男友出遊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

事後原PO與男友針對此事溝通，男友這才說出因為他覺得「月經很噁心」，同時認為擦月經等於幫對方擦烙賽。雖然兩人經過協調後，原PO男友承諾下次遇到相同情況，會先關心、詢問需不需要幫忙，也願意幫忙買濕紙巾、幫忙擦，但這件事仍讓原PO很疑惑，是不是自己太過小題大作？或此事是種公主病的表現？

文章掀起熱烈討論，多數網友都認為原PO男友的行為很不可取，且對於月經的理解與看法也需要加強。值得注意的是，其中有不少男網友對於此事也無法接受，紛紛留言表示，「都不關心妳了，妳覺得呢？」「怎麼會在那邊滑手機勒，這時候就要主動過來幫忙」、「這種情況我也遇過一次，當下直接把上衣脫掉擋在她屁股後面，然後找便利商店衝進去買件衣服穿，然後被店員及顧客當神經病一樣的看待」、「貼心的男生會馬上脫下身上的外套幫你遮住」。

▲不少男網友也認為原PO男友的行為不可取。（圖／翻攝自Dcard）