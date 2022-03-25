4年來首次！聯合國安理會將舉行公開會議　討論北韓射彈

▲ 北韓公開24日試射新型洲際飛彈照片。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓24日在領導人金正恩親自督導之下，成功試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」。南韓怒批此舉「跨越紅線」，以陸海空實彈回敬，美國也嚴厲譴責。聯合國安全理事會24日表示，將召開公開會議討論北韓射洲際飛彈及核不擴散問題，為2017年來首次。

聯合國安理會24日宣布，當地時間25日下午3時（台灣26日凌晨3時）將在紐約聯合國總部針對北韓及核不擴散問題召開公開會議。這是安理會2017年來首度為北韓射彈問題舉行公開會議，據報是在美國、英國、法國3個常任理事國及阿爾巴尼亞、愛爾蘭、挪威等共6國要求之下舉行。他們譴責北韓公然違反聯合國制裁決議，認為有必要制定對策。

根據《韓聯社》，南韓政府將參加會議並提出意見。外交部透露，「身為直接利害當事國，預計將出席此次會議。」南韓並非安理會成員國，但據安理會暫行議事規則第37條，會議內容直接利害關係國可參與討論，但無表決權。

北韓24日下午2時34分在平壤順安機場朝日本海發射火星-17，撕毀2018年4月中止核試及洲際飛彈試射的承諾。但25日的會議是否能達成通過制裁決議或發表聲明、主席談話等具體結果，目前仍是未知數。

針對北韓近來一系列武力示威，中國及俄羅斯對安理會相關措施合作態度不佳，但因洲際飛彈挑釁意味濃厚，中俄料不會反對召集會議，2016至2017年間對北韓核試及試射洲際飛彈的制裁也並未反對。但安理會15個理事國中須有9國投下贊成票，且美俄中英法5個常任理事國不行使否決權，才能通過決議。

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