俄國防部長消失13天突現身　視訊普丁這一幕超詭異！11秒畫面曝光

▲紹伊古與普丁視訊時，畫面閃黑。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄軍對烏克蘭閃電戰失敗，如今國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）神隱多日引發外界揣測。依據俄國官媒俄新社發布的最新影片，可見紹伊古身影在消失13天後終於出現在視訊螢幕上，但畫面卻是一閃一閃，看起來相當可疑怪異。如今已有一段11秒畫面被瘋傳，更有部分傳言質疑這可能是紹伊古以前的舊畫面。

Медийное появление Шойгу на совещании у Путина pic.twitter.com/BVmb22CG5c — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2022

綜合每日郵報、新聞周刊報導，紹伊古先前自3月11日以來就沒有公開露面，開始讓人懷疑他是否因侵烏戰事失利遭到清算。但就在相關傳聞引發討論後，莫斯科公布一段總統普丁與多名幕僚的視訊畫面，可見到紹伊古的身影，而官媒說，這場24日的會議討論烏克蘭軍事行動及各國對俄羅斯實施的制裁措施。

▲普丁24日與多名官員開視訊會議。（圖／路透）

這段影片沒有聲音、沒有紹伊古說話的片段，但紹伊古出現在螢幕上之前，呈現黑畫面，且畫面搖晃數秒，與其他官員清晰呈現在螢幕上形成強烈對比。每日郵報宣稱，如今外界開始質疑，這段畫面中的紹伊古，恐怕是擷取自舊影片。

▲在影片開始一陣子後，紹伊古才正常出現在視訊螢幕上。（圖／翻攝自推特）

在這段影片公開之前，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向記者們透露，紹伊古之所以不像往常一樣在媒體面前露面，是因為太過專注於正在進行中的衝突，「正如你們所理解的，一場特別軍事行動正在進行中，而此時並非進行媒體活動的時刻。」然而紹伊古在烏俄戰事初期幾乎是每天現身媒體鏡頭前，直到3月11日都是如此。

俄羅斯獨立媒體《Agentstvo》先前宣稱，紹伊古神隱是因心臟問題身體不適。但此前有消息指，這場行動造成1.5萬名俄軍喪命，導致紹伊古與普丁之間的關係變得緊張，且普丁非常不滿英美及烏克蘭精準掌握俄軍機密情報，並且成功打擊高階將領及菁英部隊，憤而在眾多心腹之間「抓戰犯」，試圖揪出洩密者。

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