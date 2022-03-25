日籍志願軍「殺俄軍」恐面臨殺人罪！70男熱血赴烏　最壞下場曝

▲有約50名退役自衛官響應烏克蘭志願軍。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯攻打烏克蘭已經1個月，引發國際撻伐，來自各國的志願軍也紛紛加入守護烏克蘭的戰場。據悉，光是日本就有至少70人加入烏克蘭國際志願軍的行列，其中更有50人是前自衛官。不過同為前任自衛官的山下裕貴則提出警告，儘管在輿論中這些人會被視為「英雄」，但礙於法律因素，一旦有明確證據證實他們在戰場上「殺害俄軍」，這些志願軍回國後恐將面臨殺人罪。

根據《文春online》報導，目前在千葉科學大學擔任客座教授的山下裕貴曾是日本陸上自衛隊的自衛官，他表示，「有部分前任自衛官響應烏克蘭的號召，前往當地擔任志願軍，我對於他們想要守護人類的使命感深表敬意，然而與此同時，我身為一名前自衛官，卻也無法完全地認同他們。因為前往烏克蘭戰鬥的行為，不只是對他們，還有可能對住在日本的我們造成巨大風險。」

▲▼國際志願軍已經陸續抵達烏克蘭前線。（圖／路透）



根據《每日新聞》報導，約有70名日本人響應烏克蘭志願軍，其中有50人為前自衛官。社群媒體上有無數網友讚賞這些志願軍的勇敢行為，更稱他們為英雄，然而對於現任自衛官與曾經從事相關行業的人而言，卻不是件值得稱讚的事。

山下表示，日籍公民參加志願軍在法律上是灰色地帶，並且會有2個問題點。其一就是日本法律明文禁止個人參與戰爭，加入志願軍可能要面臨預備私戰罪，2014年就曾有一名日本大學生參加了ISIS，因此在2019年被依此罪嫌逮捕。不僅如此，在當地作戰的過程中，一旦殺害俄軍，回國後也可能面臨殺人罪。

另一點就是身分問題，前任自衛官的身分敏感，如果加入烏克蘭志願軍，可能會被俄羅斯以「日本加入特殊部隊」為由撻伐。如此一來，俄羅斯更有名義可以加劇在北方領土上的軍事活動。

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