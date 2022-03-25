韓女入台飯店隔離嚴重過敏到「快掛」　泣訴「這是監獄嗎？」

▲韓女來台唸書入住飯店隔離，嚴重過敏到「要瘋、快掛了」，批飯店像監獄。（圖／摘自網路）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，從國外入境台灣都要進行隔離，但有網友在《Dcard》發文批評「台灣師大真的有夠丟臉」，指一名韓國youtuber來台灣讀書，住進隔離飯店後種種狀況，讓該名韓國籍華語生幾乎崩潰，並搞國際歧視，把韓、泰、越南學生安排到爛飯店隔離，把英美日學生安排到高級隔離飯店，直呼「太扯、太誇張。」，韓女也指入境台灣三天快餓死，反問隔離飯店是監獄嗎？

該名網友昨天（24日）在《Dcard》發文，指台師大真的有夠丟臉耶，有韓國女youtuber來台灣讀書一年，一到隔離飯店就是崩潰的開始，外籍生到指定飯店的隔離餐真的讓人傻眼到不行，身為台灣人真的有夠汗顏，然後還搞國際歧視，把韓、泰、越南學生安排到爛飯店，把英、美、日學生安排到高級隔離飯店，「真的太扯了，請高調，真的太誇張了」，該文也引發網友批評「早餐跟便當真的不太行」。

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▲▼一名韓籍華語生入台飯店隔離過敏到「要瘋、快掛」，遭網友批評台師大搞國際歧視。（圖／摘自網路）

該網友也PO出該名韓國女youtuber「Bunny」的影片，影片名稱為「韓國女生來台灣變瘦的理由」，一開始就是該名韓國大喊「我要出去」，還有躲在被窩中啜泣並貼出旁白「想吃媽媽給我煮的飯」，而該名韓國女學生因為過敏，第一天進入隔離飯店，因為過敏抓癢直到隔天凌晨2點多還睡不著，之後過敏性鼻炎變嚴重而「覺得快掛了」、「我要瘋了」、「真的想哭」。

▼一名韓國籍華語生入住隔離飯店過敏到「要瘋、快掛」，批評隔離餐很糟糕。（圖／摘自網路）

隨後該名韓國籍華語生在影片中指出，飯店灰塵超多、很髒，眼睛因為灰塵變紅，之後則指飯店提供的早餐「漢堡＋紅茶包」，雖名為「漢堡」，但卻是只有夾著削片的蘋果跟生菜，沒有任何肉；午餐便當也是也簡單幾樣菜，「湯好像熱水一樣」、「鹽巴水、裡面沒東西」，晚餐是很簡單的義大利麵，隨後反諷「我覺得飯店在幫我減肥，是這裡的優點」，後來喝到朋友送來的珍奶，才讓她有了笑容。

▲▼韓女入住台灣隔離飯店，批評飯店隔離餐很糟糕，湯像鹽巴水，漢堡只有生菜跟蘋果削片。（圖／翻攝網路）

台師大則回應，該名韓國籍華語生入住的香城飯店台北店，位於台北市中心信義區，是衛生福利部核可的防疫旅館，台師大從去年5月起陸續使用該飯店作為學生檢疫場所，過去未接獲學生反映餐點問題，但曾接獲學生反映房價費用偏高，因此曾中斷一學期未合作。

由於近來台灣疫情趨向穩定，台師大指出，政府擴大開放短期華語生入境，因近期入境學生人數較多，台師大重新與該間飯店接洽，飯店也願意提供優惠價格，每天住宿費用含三餐約2100元，因韓生反映飯店餐點品質不佳，台師大未來將暫停與該飯店合作。

台師大表示，韓國籍華語生在3月17日入住，3月22日反映飲食不佳，本校負責國語中心同仁，立刻請旅館調整，並協助韓生安排另一旅舘，但該生最後仍決定續住，而國語中心同仁對於學生協助，經常忙到深夜甚或凌晨，也對學生各項詢問、身體不適及住宿飲食問題，都在Line群組的第一時間給予協助。



對於網路指控搞國際歧視，台師大澄清，今年3月起政府剛開放就讀6個月的華語生入境，申請台師大國語中心春季班學員非常多，不論任何國籍，都可能搭乘或轉乘同一班機抵台，校方都事先依據學生提供的抵台班機日期，與防疫旅館該日至隔離結束日可容納的人數來安排防疫旅館，若旅館間數不夠，同一天入境也可能分住不同旅館，絕無依照國籍區分防疫旅館情事，若遇到學員臨時取消來台或班機有變動(如近期法蘭克福機場罷工等)，都須隨時聯繫防疫旅館更改入住起迄日期。