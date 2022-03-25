聯合國大會壓倒性決議「援助烏克蘭」　僅5國家投反對票

▲聯合國大會24日投票通過人道援助烏克蘭，並譴責俄羅斯。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國大會24日針對烏克蘭危機壓倒性通過一項不具約束力的新決議，會員國以140票同意、5票反對、38國棄權的票數，要求暢通援助途徑及保護平民，同時譴責俄羅斯入侵烏克蘭所釀成的人道危機。這也是俄羅斯2月24日揮軍攻入烏克蘭後，聯合國大會二度強力施壓孤立俄羅斯。

路透報導，這項決議由烏克蘭及其盟友起草，要求保護平民、醫務人員、援助人員、記者、醫院等民用基礎設施，同時結束對烏克蘭城市圍攻，特別是已經斷水斷電缺糧的南部城市馬力波。在聯合國大會193個會員國中，獲得140票同意、5票反對（俄羅斯、敘利亞、北韓、厄利垂亞、白俄羅斯）以及包括中國在內等38國棄權。

這項決議通過後，現場響起熱烈掌聲。美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，此次投票相當成功。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則是猛烈抨擊俄羅斯發動的是一場「荒謬的戰爭」，短短一個月內在烏克蘭境內奪走數千條人命，導致數百萬人淪為難民，城市街道被夷為平地。

不過俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則稱，這項決議是虛假人道主義提案，且以片面看待情勢。

聯合國大會決議並不具約束力，但有政治影響力，而此案也呼應聯合國大會3月2日譴責俄羅斯侵略行動並要求撤軍的決議，當時有141票贊成、5票反對、包括中國在內等35國棄權。

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