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考完學測集體到老師「新家」慶祝　目的地曝光...百萬網友淚崩

▲▼學生們考完試相約去看望已故老師。（圖／翻攝自TikTok／@azeemiskndr）

▲學生們考完試相約去老師「新家」，看望已故老師。（圖／翻攝自TikTok／@azeemiskndr）

實習記者林郁婷／綜合報導

不管哪個國家，只要考完升學考試，學生們一定會相約出去玩，只是馬來西亞這群學生的「慶祝方式」特別不同，不是聚在一起喝酒聊天，而是前往已故老師的墓地悼念她。影片曝光後，百萬網友都被學生們的暖舉感動了。

根據《BUZZ世界》報導，TikTok帳號「@azeemiskndr」最近上傳一段影片引發關注，影片中一群人騎著摩托車前往某處，接著畫面變成他們圍在一塊墓地周圍禱告。原來這些人是吉隆坡蕉賴區的斯里打昔國中（Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tasik）的中學生，在考完SPM（馬來西亞教育文憑）後，來到老師的「新家」看望她。

據了解，這名已故老師叫諾瑪拉（Cikgu Normala），是教高年級生的科學老師，生前曾昏迷長達一個月，不幸在上個月25日過世，在學校教書時，學生們都相當喜歡她，因為不僅教專業知識，偶爾也會講人生道理，下葬當天，許多學生都來送她最後一程，甚至之後幾日都還有學生來致意。

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▲諾瑪拉老師上月離世，學生稱她是不知疲倦的好老師，會記住她的教導。（圖／翻攝自臉書）

網友們看完相當感動，「你們一定要成為老師的驕傲」、「祝你們都可以順利通過SPM考試！」、「這些孩子將來一定會成功」、「看哭了，老師在天之靈一定也很感動」、「懂感恩的人不會場壞到哪」。

@azeemiskndr tiada cg tiada ilmu semoga tenang di sana cikgu al-fatihah #fyp ♬ original sound - zeemmmm

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