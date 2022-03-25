　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭派兵提議惹怒俄國！他狠嗆「要你好看」：2秒就能摧毀華沙

▲▼俄羅斯國家杜馬副將軍沙馬諾夫（Vladimir Shamanov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙馬諾夫警告，若波蘭干預烏俄戰事，就要讓波蘭好看。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

波蘭日前提議，北約（NATO）應向烏克蘭派遣國際武裝維和人員，遭俄羅斯猛烈抨擊，聲稱若波蘭再干預烏俄戰事，那俄國勢必會將戰事延伸到烏波邊界，甚至還會對波蘭發射高超音速導彈，「讓波蘭好看」。俄媒還警告，若莫斯科動用核武器，那華沙將在2秒鐘被瞬間摧毀。

據《每日郵報》報導，波蘭24日正式要求北約派遣1萬名維和人員入烏協防，讓俄羅斯政壇炸開了鍋。國家杜馬（State Duma，俄國下議院）副將軍沙馬諾夫（Vladimir Shamanov）聲稱，「現在是時候該讓波蘭領導人知道邊境的存在了。波蘭人，你可以試著從這裡探出頭來，哪怕是10公尺，我也會讓你們好看！」

這名俄國空降軍的前指揮官還威脅道，烏俄戰爭的最後階段「將發生在烏克蘭與波蘭的邊境附近」，而俄羅斯也將對波蘭祭以高超音速導彈等武器的「完整回應」。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）此前也表示，若北約向烏克蘭派遣維和人員，將導致俄羅斯與北約武裝力量之間的「直接衝突」。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登25日將出訪波蘭，而NATO也已正式回拒波蘭的派兵要求。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）最近也在網上回擊，聲稱波蘭領導人的相關舉動根本和「政治白痴」無異，更是對俄的「低俗宣傳」。俄羅斯國家電視台的親克里姆林宮人士還警告，若莫斯科真要對波蘭和波羅的海國家使用核武器，那他們只需要2秒鐘，就能讓華沙瞬間被摧毀。

歐洲政策分析中心主任波力亞科瓦（Alina Polyakova）認為，波蘭應該「認真對待」俄國的相關威脅。隨著波蘭與俄羅斯之間的緊張關係加劇，北約與美國部署在歐洲的數十萬軍力已進入高度戒備狀態，而美國總統拜登也將在當地25日訪問波蘭，勢要捍衛北約的「每一寸」領土。

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
LIVE／俄下令「勝利日」前結束戰爭　烏反攻毀俄艦大火狂燒
台灣水果農藥殘留排行出爐！　第1名竟不是草莓
高雄確診母子喜宴座位曝！席開10桌　北部親友來了11人
獨／胡亦嘉喜帖首曝光！　娶嫩妻驚見已延期一次
快訊／福島又震了！　規模5.1「最大震度4」
波蘭派兵提議惹怒俄國！　他狠嗆：2秒就能摧毀華沙
高中女捷運站附近遭性侵！　36歲男當街壓地硬來
快訊／高雄化工廠13人確診　5460人採檢出爐
韓女YTR入台飯店隔離嚴重過敏「快掛」：這裡是監獄嗎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日籍志願軍「殺俄軍」恐面臨殺人罪！70男熱血赴烏　最壞下場曝

以為戰爭2周就會結束　俄兵崩潰向奶奶哭訴：這裡是地獄讓我回家

快訊／福島又震了！規模5.1「最大震度4」　日網酸：不愧是地震大國

「狙擊手」成烏克蘭戰爭英雄！美官員警告：靠他是贏不了俄國

俄國防部長消失13天突現身　視訊普丁這一幕超詭異！11秒畫面曝光

烏克蘭人開車逃市區「路上不停閃死屍」　馬力波煉獄景象曝光！

房東的狗「發狠狂咬」7月大女嬰慘死家中　曾祖母衝上救人更悲劇

波蘭派兵提議惹怒俄國！他狠嗆「要你好看」：2秒就能摧毀華沙

12俄軍官拒絕作戰！「以為是軍演」卻被派到烏克蘭　抗命慘遭開除

俄軍久攻不下原因曝光？　路透：俄羅斯導彈失效率達60％

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

日籍志願軍「殺俄軍」恐面臨殺人罪！70男熱血赴烏　最壞下場曝

以為戰爭2周就會結束　俄兵崩潰向奶奶哭訴：這裡是地獄讓我回家

快訊／福島又震了！規模5.1「最大震度4」　日網酸：不愧是地震大國

「狙擊手」成烏克蘭戰爭英雄！美官員警告：靠他是贏不了俄國

俄國防部長消失13天突現身　視訊普丁這一幕超詭異！11秒畫面曝光

烏克蘭人開車逃市區「路上不停閃死屍」　馬力波煉獄景象曝光！

房東的狗「發狠狂咬」7月大女嬰慘死家中　曾祖母衝上救人更悲劇

波蘭派兵提議惹怒俄國！他狠嗆「要你好看」：2秒就能摧毀華沙

12俄軍官拒絕作戰！「以為是軍演」卻被派到烏克蘭　抗命慘遭開除

俄軍久攻不下原因曝光？　路透：俄羅斯導彈失效率達60％

港府4月初向300萬家庭派發防疫包　內含KN95口罩、快篩盒等

環島遇小狗坐路邊大哭！　他跟著追向前「屍臭味撲來」：牠在求救

風靡減重界醫師研發減重茶　一天一包就能瘦

「妹控」神隊友！保養級涼感衛生棉　滿足公主病「妹妹」

清炒鮮嫩干貝＋蛤蠣超欠吃！台中人氣早午餐　食材健康美味無負擔

清明連假疏運公共運輸優惠措施 　基本里程或段票免費優惠

好市多保健品開封「1東西要拿出來」　長知識：否則加速變質

睽違3個月！快艇喬治傷後首度訓練　季後賽前有望復出

金融機構準備金乙戶利率調升！央行今起　調高0.25個百分點

日籍志願軍「殺俄軍」恐面臨殺人罪！70男熱血赴烏　最壞下場曝

國際熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

「讓俄羅斯回到石器時代」　揭密烏克蘭31萬人IT大軍

聯合國大會壓倒性決議　援助烏克蘭

即／南韓陸海空齊射實彈反制北韓

23歲男街頭拍甩尾　跌倒遭車輾壓

俄軍登陸艦被炸爛　狂燒7分半影片曝光

俄軍改打「性侵戰」　烏女兵用爆乳日常反擊

李根大尉根本沒參戰？被爆在波蘭忙拍片

立陶宛拒以盧布購買俄羅斯天然氣

不爽波蘭提議派兵！俄狠嗆：2秒就能摧毀華沙

英國、立陶宛議員：捍衛烏克蘭就是保衛台灣

傳提供俄軍事協助！中國國防部否認

更多熱門

相關新聞

「狙擊手」成烏克蘭英雄」！美官員：贏不了的

「狙擊手」成烏克蘭英雄」！美官員：贏不了的

烏國總統澤倫斯基2月底創立的「烏克蘭領土防衛國際軍團」仍在防衛基輔，自從傳出幾名俄國軍官遭烏克蘭狙擊手擊殺陣亡後，「狙擊手」已成為烏克蘭人心目中的戰爭英雄，不過一名美官員警告，烏克蘭缺乏的是作戰計畫，光靠狙擊手是不會贏的。

俄防長消失13天現身　視訊普丁這1幕超詭異

俄防長消失13天現身　視訊普丁這1幕超詭異

拜登訪歐當「抗俄火車頭」救選舉

拜登訪歐當「抗俄火車頭」救選舉

烏克蘭人開車逃馬力波　路上閃死屍

烏克蘭人開車逃馬力波　路上閃死屍

房東的狗「發狠狂咬」　7月大女嬰慘死

房東的狗「發狠狂咬」　7月大女嬰慘死

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯波蘭北約美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面