俄軍登陸艦遭「精準」炸毀　疑俄官媒拍片自爆！停泊位置全曝光

記者張寧倢／編譯

烏克蘭海軍24日擊毀俄軍一艘停泊亞速海（Azov Sea）沿岸別爾江斯克（Berdyansk）港內的「短吻鱷級」（Alligator-class）大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk），還發布一段狂燒7分鐘的影片。然而，外媒報導，烏軍之所以能精準掌握攻擊目標，可能是因為俄國官媒3天前無意間曝光了軍艦的位置。

▲烏克蘭海軍擊中奧爾斯克號（Orsk）登陸艦，導致船體燃起熊熊大火。（圖／烏克蘭海軍）

根據美國CNN報導，在「奧爾斯克號」登陸艦遭烏軍炸毀的前一天，親普丁政府的「今日俄國」（RT）電視新聞網在報導中播放一段無人機空拍的港口畫面，其中可見裝甲運兵車緩慢地從軍艦卸下，播報記者直接說出這艘船就是「奧爾斯克號」，還詳細介紹了包含兩門大型艦炮等艦艇上的武器，以及其載運的重型裝備、部隊人員將投入前線增援。

▲俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」於24日遭擊中燒毀。（圖／路透）

然而，不僅是「今日俄國」連官方媒體都自爆軍情。英國《每日郵報》報導，俄羅斯軍方媒體「紅星電視台」（Zvezda TV）於3天前也在報導中曝光停泊港口畫面，並提到俄軍自2月27日以來持續控制著別爾江斯克港，這艘「奧爾斯克號」是第一艘駛入港口的俄國軍艦，從報導中的畫面背景並不難推斷登陸艦的確切位置。

▲奧爾斯克號1月24日從土耳其伊斯坦堡航向黑海。（圖／路透）

烏克蘭海軍24日稍早稱，烏軍砲火直接擊中了這艘船身約128公尺長「奧爾斯克號」登陸艦。烏克蘭情報部隊則表示，除了全毀的奧爾斯克號之外，薩托夫號艦體受損嚴重遭俄軍炸沉，庫尼科夫號、新切爾卡斯克號2艘登陸艦受不等程度損傷，被迫離開港口，艦上約有200至300人。

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