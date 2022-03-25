　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神秘傭兵團疑「普丁私人軍隊」！派400人暗殺澤倫斯基　英祭制裁

▲▼俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲據傳，俄羅斯委託傭兵團「瓦格納」暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國24日宣布新一波的制裁對象，其中包含神秘的國際傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），儘管瓦格納表面上是一個私人的軍事組織，然而它同時被懷疑長期與克里姆林宮勾結，甚至被稱為是俄羅斯總統普丁的私人軍隊，專門替俄國解決那些政府不想負責任的「骯髒事」。

根據《蘇格蘭人報》報導，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）表示，瓦格納集團確定在俄烏衝突中代表俄羅斯進行攻擊，派遣旗下400多名傭兵暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。據悉，瓦格納集團旗下有6000多名成員，然而該組織卻未在俄羅斯或任何國家登記立案，也就是說，它並不是一個合法的存在。

瓦格納2014年首次出現，當時俄羅斯入侵烏克蘭領土，併吞克里米亞，瓦格納集團就參與了作戰。瓦格納還被認為曾經在敘利亞、蘇丹以及中非共和國協助俄軍作戰。

據傳，瓦格納集團的金主是俄羅斯寡頭普里戈津（Yevgeny Prigozhin），他與普丁關係密切，但至今堅決否認自己與瓦格納集團有關聯。普里戈津同時也是當地的餐飲大亨，他多次取得克里姆林宮與軍隊的伙食合約，被戲稱為「普丁的廚師」。克里姆林宮則是長期否認與瓦格納集團之間有關連。

烏克蘭官員曾經表示，瓦格納集團的傭兵活躍於烏東的頓巴斯地區，特別是分離主義盛行的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
快訊／新北本土+10例！　緊急大清消
胡亦嘉追妻！被挖出「辦公室愛的迫降」　婚宴辦在下個月
幕後／特戰兵投書嗆小英　背後真正原因曝光
iPhone可用租的！　蘋果將推新服務
快訊／台中女被酒駕撞死影片曝！　極速噴飛數公尺
快訊／台南堆高機翻覆！　駕駛遭壓無生命跡象
他在家挖出「神秘鐵製品」　網一看秒答：外島當兵的神器
台中女騎士「頭破血流亡」！25歲酒駕男落跑　下秒又撞傷人
坤達40歲近照「根本20歲！」　網刷一排：好帥…柯佳嬿吃味回
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅下午將「破例」與習近平通話！　緊急商討北韓試射飛彈事宜

俄軍登陸艦遭「精準」炸毀　疑俄官媒拍片自爆！停泊位置全曝光

神秘傭兵團疑「普丁私人軍隊」！派400人暗殺澤倫斯基　英祭制裁

義大利正妹飛官遭軍中霸凌　多人「狂鞭下身」！今赴烏作戰抗俄

蕭美琴投書華郵　烏克蘭啟發台灣共尋對抗威權

迷因推手「GIF」發明人患新冠離世　享年74歲

台灣GPS成關鍵！前蘇聯軍官：俄2周內戰敗　5成機率出動小型核武

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光！　俄軍被下達最後命令

烏克蘭列願望清單！　要美國「每天提供」各500枚標槍和刺針飛彈

吳釗燮加媒專訪：俄烏戰爭可能讓中國暫緩侵台念頭

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

尹錫悅下午將「破例」與習近平通話！　緊急商討北韓試射飛彈事宜

俄軍登陸艦遭「精準」炸毀　疑俄官媒拍片自爆！停泊位置全曝光

神秘傭兵團疑「普丁私人軍隊」！派400人暗殺澤倫斯基　英祭制裁

義大利正妹飛官遭軍中霸凌　多人「狂鞭下身」！今赴烏作戰抗俄

蕭美琴投書華郵　烏克蘭啟發台灣共尋對抗威權

迷因推手「GIF」發明人患新冠離世　享年74歲

台灣GPS成關鍵！前蘇聯軍官：俄2周內戰敗　5成機率出動小型核武

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光！　俄軍被下達最後命令

烏克蘭列願望清單！　要美國「每天提供」各500枚標槍和刺針飛彈

吳釗燮加媒專訪：俄烏戰爭可能讓中國暫緩侵台念頭

「潮境智能海洋館」3日限定市集來了！山海間挖寶、嚐美食

尹錫悅下午將「破例」與習近平通話！　緊急商討北韓試射飛彈事宜

清明追思「祝禱」寫成「祝壽」！網傻眼：國文不能廢

快訊／東航失事第二部黑盒子找到了！

限時2天！「每人只要499元」住星級飯店　每天限量10間開訂

快訊／樹林科技廠移工爆10例確診　新北下午記者會說明

現任優先！國民黨高市議員提名36人拚過半　2區激戰恐要初選

希臘花園現身信義區BELLVITA　101有高空秘境花園

義大利成為史上第4支拿到歐洲盃冠軍　卻無緣前進世界盃的球隊

送拾荒婦熱食被嗆「不要同情」下秒畫面超衝擊！他：終於理解蘇媽媽

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

「讓俄羅斯回到石器時代」　揭密烏克蘭31萬人IT大軍

23歲男街頭拍甩尾　跌倒遭車輾壓

即／南韓陸海空齊射實彈反制北韓

俄軍登陸艦被炸爛　狂燒7分半影片曝光

俄軍改打「性侵戰」　烏女兵用爆乳日常反擊

李根大尉根本沒參戰？被爆在波蘭忙拍片

立陶宛拒以盧布購買俄羅斯天然氣

英國、立陶宛議員：捍衛烏克蘭就是保衛台灣

傳提供俄軍事協助！中國國防部否認

美將接收10萬烏克蘭難民 追加10億美元人道援助

俄烏戰爭滿月　談判艱難，制裁慘烈

更多熱門

相關新聞

正妹飛官遭軍中霸凌「狂鞭下身」　赴烏克蘭抗俄

正妹飛官遭軍中霸凌「狂鞭下身」　赴烏克蘭抗俄

烏克蘭總統澤倫斯基招募「國際傭兵團」抗俄，世界各地勇者紛紛響應，年僅23歲的義大利正妹飛行員希夫（Giulia Schiff）便是其中之一。她是目前國際特種部隊中唯一的女性，據報在義大利空軍服役期間因揭發軍中霸凌被開除，赴烏作戰的消息曝光後，在社群媒體上受到網友狂讚。

蕭美琴投書華郵　烏克蘭啟發台灣對抗威權

蕭美琴投書華郵　烏克蘭啟發台灣對抗威權

台灣GPS成關鍵　前軍官：俄2周內戰敗

台灣GPS成關鍵　前軍官：俄2周內戰敗

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

烏克蘭要美「每天提供」1000枚飛彈

烏克蘭要美「每天提供」1000枚飛彈

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯瓦格納傭兵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

表特女神「涉背信」50萬交保　街口美女董娘起底

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面