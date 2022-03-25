神秘傭兵團疑「普丁私人軍隊」！派400人暗殺澤倫斯基　英祭制裁

▲據傳，俄羅斯委託傭兵團「瓦格納」暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國24日宣布新一波的制裁對象，其中包含神秘的國際傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），儘管瓦格納表面上是一個私人的軍事組織，然而它同時被懷疑長期與克里姆林宮勾結，甚至被稱為是俄羅斯總統普丁的私人軍隊，專門替俄國解決那些政府不想負責任的「骯髒事」。

根據《蘇格蘭人報》報導，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）表示，瓦格納集團確定在俄烏衝突中代表俄羅斯進行攻擊，派遣旗下400多名傭兵暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。據悉，瓦格納集團旗下有6000多名成員，然而該組織卻未在俄羅斯或任何國家登記立案，也就是說，它並不是一個合法的存在。

瓦格納2014年首次出現，當時俄羅斯入侵烏克蘭領土，併吞克里米亞，瓦格納集團就參與了作戰。瓦格納還被認為曾經在敘利亞、蘇丹以及中非共和國協助俄軍作戰。

據傳，瓦格納集團的金主是俄羅斯寡頭普里戈津（Yevgeny Prigozhin），他與普丁關係密切，但至今堅決否認自己與瓦格納集團有關聯。普里戈津同時也是當地的餐飲大亨，他多次取得克里姆林宮與軍隊的伙食合約，被戲稱為「普丁的廚師」。克里姆林宮則是長期否認與瓦格納集團之間有關連。

烏克蘭官員曾經表示，瓦格納集團的傭兵活躍於烏東的頓巴斯地區，特別是分離主義盛行的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）。

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