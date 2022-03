▲俄羅斯總統普丁。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭開打超過1個月,根據《基輔獨立報》最新消息指出,俄羅斯軍方已下達命令,要求戰爭要在5月9日前結束,而5月9日正是俄羅斯的「勝利日」。

報導指出,烏克蘭武裝部隊參謀總部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)的情報顯示,俄羅斯軍隊已被下達命令,要求戰爭要在5月9日前結束。

事實上,5月9日正是俄羅斯的「勝利日」,1945年5月8日納粹德國對蘇聯正式簽訂投降書,宣布在第二次世界大戰無條件投降,投降書生效時歐洲中部時間為5月8日,而莫斯科時間為5月9日。俄羅斯總統普丁上台後,為凝聚民族自豪感,他也積極推動發展勝利日及相關紀念活動。