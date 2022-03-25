烏克蘭列願望清單！　要美國「每天提供」各500枚標槍和刺針飛彈

▲美國標槍反坦克飛彈（Javelin）系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）在七大工業國（G7）峰會後宣布，將再送烏克蘭6000枚飛彈，而CNN取得的獨家文件指出，烏克蘭過去幾天更新了對美國的武器願望清單，要求美國再提供「每天各500枚標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈」，引發美國國會反彈。

根據CNN報導，烏克蘭過去幾天更新了美國軍事援助的願望清單，要求美國再提供每天各500枚標槍反戰車飛彈和刺針防空飛彈。知情人士透露，這個數字比美國議員給出的類似清單還要多出數百枚，而除了飛彈之外，烏克蘭還點名了兩種俄羅斯製造的噴射機各36架、攻擊型直升機，以及S-300防空系統。

烏克蘭聲稱，在俄軍持續攻擊之下，他們面臨著潛在的武器短缺問題，但這也引發部分美國會議員和北約官員的反彈。事實上，截至本月7日為止，美國和北約成員在不到兩個星期的時間裡，已經提供烏克蘭1.7萬枚反坦克導彈和2000枚防空飛彈，並在俄羅斯的威脅之下，持續保持武器和設備運輸的流通。

美國高級國防官員表示，在2月底批准的3.5億美元安全援助計畫的最後一筆，已在過去幾天抵達烏克蘭，接下來會是兩筆總額為10億美元的援助計畫。內華達州民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）在訪問波蘭和德國，會見了接待烏國難民的組織後表示，「他們（烏克蘭）需要所有的工具，不僅是在戰爭中生存，而且是贏得戰爭，所以我們無論如何都要提供導彈、無人機等所有軍事支持。」