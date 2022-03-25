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英國公布最新制裁清單　瓦格納傭兵集團、俄國外長女兒入列

▲▼俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國24日宣布針對俄羅斯銀行、重要產業與菁英階層實施新一波制裁；瑞士政府也宣布凍結境內價值約57.5億瑞郎（約新台幣1770億）的俄羅斯資產，未來可能還會配合歐盟，扣押更多俄國資產。

英國最新制裁對象共有59個俄羅斯實體、6個白俄羅斯實體，以及多名個人，包括國營航運公司「索夫科姆弗洛特」（Sovcomflot）、傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）、以及全球最大鑽石生產商埃羅莎（Alrosa）。據估計，埃羅莎公司市值達66.1億美元（約新台幣1897億元）。

此外，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的繼女柯瓦勒娃（Polina Kovaleva）也被英國納入制裁清單。據報她在倫敦肯辛頓區（Kensington district）擁有1處價值400萬英鎊的房產。

其他制裁對象還有東歐地區最大銀行俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛雷夫（German Gref），以及俄羅斯對外石油與天然氣交易主要管道、國營「天然氣工業銀行」（Gazprombank），與俄國最大民營商業銀行「阿爾法銀行」（Alfa Bank）等等。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「不應心存僥倖，我們將與盟友攜手，持續收緊俄羅斯經濟的緊箍咒，以確保他在烏克蘭無法得逞。我們絕對不會放水。」

瑞士負責監督制裁措施的國家經濟事務秘書處（SECO）高階官員霍林格（Erwin Hollinger）24日也指出：「現在我可以首度公布（俄羅斯）凍結資產的規模。據SECO接獲的通報，截至目前，資金和資產總額約為57.5億瑞郎。」

霍林格在首都伯恩（Bern）的記者會上透露，扣押資產包括位於各州、被用來度假的多處房產。

他預告：「由於接下來可能接獲更多通報，且若歐盟制裁名單有所增加，瑞士也將沿用，這個數字可能持續上升。」

據瑞士銀行業遊說團體估計，國內銀行共有2130億美元（約新台幣6.1兆元）的俄國資產。

 

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