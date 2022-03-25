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英國、立陶宛議員發聲　「捍衛烏克蘭就是保衛台灣」

▲▼台灣,中國,兩岸。（圖／路透）

▲英國及立陶宛議員表示，若保不住烏克蘭，北京恐會受到鼓舞。（圖／路透）

文／中央社

數名英國及立陶宛議員今天表示，俄羅斯公然入侵烏克蘭，這證明極權政府構成的安全威脅不只是紙上談兵。自由民主世界現在能全力捍衛烏克蘭，未來才有可能盡力保衛台灣；若保不住烏克蘭，北京恐怕會受到鼓舞。

代表「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的3名英國國會議員，包括前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、工黨戴維斯（Geraint Davies）和上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）昨、今兩天訪問立陶宛，以瞭解英國可如何更有效協助立陶宛應對同時來自俄羅斯和中國的威脅。IPAC串連22國約200名國會議員。

議員拜會總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė），並與立陶宛軍方和安全事務高階官員以及國會議員交流。他們也實地瞭解立陶宛邊界防務以及烏克蘭難民安置情況，昨天並與台灣駐立陶宛代表黃鈞耀會面。

訪團今天在立陶宛國會召開記者會，由分別代表國家安全與國防委員會、外交委員會的薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）、帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）主持。他們兩人也是IPAC在立陶宛的共同主席。

立陶宛近期因為率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許台灣成立「台灣代表處」等事件而與中國關係惡化，持續遭遇北京以政治、經貿手段施壓。

在今天的記者會上，議員除了承諾將要求英國政府強化對立陶宛和烏克蘭的經濟和防衛支援外，也重申支持立陶宛作為主權獨立國家與台灣發展關係的決定。

中央社記者提問，西方社會目前積極支援烏克蘭，若最壞情況不幸發生，台灣是否可期待得到相等程度的支持，國際社會應採取哪些作為進一步嚇阻北京？

史密斯回應，中國持續威嚇台灣等「領土以外」地區，IPAC成員十分瞭解中國政府可以濫權、霸道到什麼地步。

他強調，烏克蘭的遭遇顯示，中國、俄羅斯等極權國家往往「言出必行」，不只是張牙舞爪，而是會有具體侵略行動；外界過度解讀俄、中政府的言論並試圖尋找「言外之意」是個錯誤，它們的言詞威嚇往往是認真的。

不過，史密斯指出，美國堅守支持和防衛台灣的承諾，英國政府也表明，若中國嚴重侵犯台灣，英國將尋求對台灣提供支援。可以期待未來英國將在遠東地區更活躍。

艾爾頓男爵表示，西方勢必得面對日益緊迫的抉擇：與獨裁或民主政權為伍。他提到，他近日在國會呼籲所有西方自由民主國家應同時團結一致「承認」（recognize）台灣：台灣有權決定自己的未來，也應當與其他國家平起平坐。

戴維斯指出，全世界都在看中國如何應對俄羅斯侵略烏克蘭。為了台灣駐立陶宛代表處的名稱，中國動輒對立陶宛施加嚴厲經貿制裁，面對俄羅斯的戰爭罪行，卻消極不作為、甚至暗助莫斯科，西方有必要考慮制裁中國。

薩卡利埃內表示，中國如今試圖「腳踏兩條船」，一方面不公開軍事援助俄羅斯，另一方面拒絕譴責俄羅斯暴行。烏克蘭如今捍衛的不僅是自身自由，更是歐洲整體安全，若自由民主世界現在能團結一致盡全力協助烏克蘭，未來才有理由期待當中國發動攻擊，各國將團結一致捍衛台灣。

薩卡利埃內還提到，若烏克蘭倒下，中國將受到鼓舞；歐洲只有團結一致保衛烏克蘭，才能讓中國汲取教訓；若有必要，民主世界確實有能力採取快速、有效的作為。

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