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俄烏戰爭滿一個月　談判步履維難，制裁衝擊慘烈！

▲▼基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

今年2月24日清晨，俄羅斯總統普丁發表電視談話，決定在頓巴斯地區發起「特別軍事行動」。一個月過去了，俄羅斯與烏克蘭同樣遭受相當程度的人員傷亡。無奈俄、烏談判進展依然「前路維艱」，全球經濟及安全局勢亦持續受到影響。

兩敗俱傷

俄羅斯國防部發言人科納申科夫23日表示，俄軍22日夜間使用遠距離的海基高精準度武器，摧毀了羅夫諾附近的一處烏軍大型軍火庫。據俄羅斯「衛星通訊社」報導，科納申科夫24日告訴媒體說，自從展開「特別軍事行動」以來，俄軍已摧毀烏克蘭257架無人機、202套防空導彈系統和1572輛坦克等裝甲戰車。

烏克蘭總統澤倫斯基23日在對日本國會發表的視訊演說中表示，俄軍已經累計向烏克蘭發射了超過1000枚導彈、並且投擲了大量炸彈。

據烏克蘭《基輔獨立報》引述烏國國防部在21日公布的戰果，自2月24日以來，烏軍摧毀了俄軍1535輛裝甲運兵車、498輛坦克、240門火砲、45個防空作戰系統、97架飛機、121架直升機和3艘艦艇。

俄羅斯「衛星通訊社」24日引述俄國「緊急情況部」的消息說，已有逾40.2萬名頓巴斯地區的難民進入俄羅斯境內，當中包括8.4萬名兒童。聯合國「兒童基金會」當天在其官方推特上表示，烏克蘭全國約一半兒童因戰火流離失所。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向義大利國會視訊演說。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向義大利國會視訊演說。（圖／路透）

制裁帶來的衝擊

自從俄羅斯在烏克蘭展開「特別軍事行動」以來，美國等西方國家對俄實施多重制裁，例如將部分俄羅斯銀行排除在全球銀行之間的金融通信協會(SWIFT)支付系統之外。「彭博社」24日報導說，美國還宣布針對俄國政治人物採取額外的制裁措施，並即將跟歐盟達成協議，以削減歐盟對俄羅斯能源的依賴。

有媒體指出，相關制裁對俄國經濟帶來嚴重衝擊，同時加劇國際金融的震盪和大宗商品市場波動，西方國家經濟也不可避免的遭到制裁的反噬。

「塔斯社」報導，俄羅斯總理米舒斯京22日表示，俄羅斯政府計畫推出支撐經濟的一系列措施，以因應西方制裁對俄經濟所造成的衝擊。相關措施將涵蓋藥品進口、中小企業和地區發展、電力行業、設計開發等領域。對俄羅斯的制裁同樣對全球經濟發展產生了深遠影響。

「半島電視台」24日報導，制裁和衝突削弱了全球經濟在新冠肺炎疫情後的經濟復甦力度，國際貨幣基金組織更表示將下調今年的經濟增長預期。

談判進展步履維艱

俄、烏兩國自2月底以來已經開展了數輪和平談判，但始終未就停火等關鍵決定達成一致意見。

▲▼俄軍黑海艦隊副司令帕利（Andrei Paliy）在馬力波（Mariupol）陣亡。（圖／翻攝推特）

俄軍黑海艦隊副司令帕利（Andrei Paliy）在馬力波（Mariupol）陣亡。（圖／翻攝推特）

3月23日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科「國立國際關係學院」發表演說時表示，因為烏方不斷改變立場，讓雙方的談判進展困難。西方國家透過持續向烏克蘭提供武器，企圖盡可能的讓俄方長時間處於戰爭狀態。

拉夫羅夫同時指出，俄羅斯不會依附西方，但願意跟西方進行平等合作。他批評以美國為首的西方國家試圖恢復「單邊世界」的國際秩序，肆意打擊奉行獨立自主政策的國家。他表示，美國的目標是遏制俄羅斯。

「彭博社」指出，在軍事行動滿一個月之際，美國總統拜登在比利時首都布魯塞爾跟北約盟國進行緊急會談，其目的是繼續向俄羅斯施壓。

俄、烏雙方目前已為開闢人道主義走廊達成基本共識。烏克蘭副總理韋列修克23日說，烏俄雙方已同意建立9條人道主義走廊，用於運送人道主義物資和將頓內茨克、基輔、盧甘斯克等地的部分民眾疏散至札波羅熱、布羅瓦里和巴赫穆特等城市。

▲▼ 基輔市區飛彈擊中巴士。（圖／翻攝自YouTube）

基輔市區飛彈擊中巴士。（圖／翻攝自YouTube）

共同尋求明智的出路

「美聯社」報導說，俄方的軍事行動已持續一個月，但仍還看不見戰火結束的曙光。英國《泰晤士報》在報導中指出，軍事上的僵局帶來的結果將是「殘酷、血腥和消耗性的」。

美國「國家廣播公司」(NBC)發表文章說，這場衝突重塑了地緣政治格局，俄羅斯與西方之間的分歧也隨之擴大，更引起了人們對全球經濟和糧食危機的擔憂。

「半島電視台」在報導中認為，美國及一些歐洲國家的諸多做法提高了這場軍事衝突的成本，世界局勢也正變得越來越「兩極化」，這更使得聯合國等多邊機構較難發揮足夠的影響力。因此烏克蘭局勢的未來出路是「難以捉摸」的。

希臘派迪昂大學研究歐洲問題的專家科斯塔斯告訴「半島電視台」說，進一步圍困俄羅斯並非西方國家值得採用的策略，能夠為俄、烏雙方提供一條明智的出路，才是真正的挑戰。

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