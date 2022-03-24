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男性口服避孕藥要來了！成功率99％副作用降到最小　年底人體實驗

▲▼毒品、藥物、藥物濫用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲科學家宣布研發出非賀爾蒙避孕法的男性口服避孕藥。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

科學家今天宣布研發出非荷爾蒙避孕法的男性口服避孕藥，在老鼠身上實驗成功率達99%，也未造成可見的副作用。這堪稱擴大節育選項的重大關鍵，預計年底進入人體試驗。

將在美國化學學會（American Chemical Society）春季會議發表報告的明尼蘇達大學研究生諾曼（Md Abdullah Al Noman）告訴法新社，女性避孕藥1960年代核准上市之後，男性避孕藥便成研究焦點。

女性口服避孕藥利用荷爾蒙打亂月經週期，過去曾設法研發針對男性荷爾蒙睪固酮的男性避孕藥，但問題在於那樣做會導致變胖、憂鬱症等副作用，甚至造成低密度脂蛋白增加，從而升高心血管疾病風險。

為研發非荷爾蒙避孕藥，在指導教授葛奧格（Gunda Georg）實驗室研究的諾曼，鎖定RAR alpha蛋白。

人體中的維生素A會轉換成不同型態，如對細胞成長、精子形成和胚胎發育扮演重要關鍵的維生素A酸等，但維生素A酸需與RAR-alpha交互作用才能發揮上述功能，而實驗顯示，缺乏製造RAR-alpha基因的老鼠會不孕。

諾曼和葛奧格研發出一種複合物，能阻斷RAR-alpha作用，他們在電腦模型的協助下，找出最佳的分子結構。

這種稱為YCT529的複合物被設計來只與RAR-alpha交互作用，而不會與另兩種相關的受體RAR-beta與RAR-gamma作用，因此可讓副作用降到最小。

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