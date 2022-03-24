俄羅斯要求「不友好國家」用盧布買天然氣　立陶宛霸氣拒絕

▲俄烏戰爭爆發後，歐盟、英、美天然氣價格飆漲，天然氣供不應求；圖為德國盧布明的北溪2號天然氣管線接收站。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」報導，立陶宛國家控股的能源公司「點火」（Ignitis）集團的公共關係經理凱特列留斯表示，公司拒絕從俄羅斯天然氣工業股份公司購買俄羅斯天然氣。

俄羅斯總統普丁3月23日宣布，「不友好國家」必須以盧布支付天然氣訂單。他指出，「向歐洲聯盟、美國供應我們的貨物，並以美元、歐元和其他一些貨幣付款，對我們來說已經沒有任何意義了。」

之後，歐洲的天然氣價格馬上飆漲到每千立方米近1350 美元。在莫斯科交易所交易期間，美元匯率下跌，1美元可兌換95盧布，這是自3月3日以來的新高。

▲俄羅斯被踢出SWIFT結算機制。（圖／路透）

凱特列留斯向波羅的海通訊社（BNS）表示：「我們沒有向俄氣公司的付款計劃，因此這對我們來說無關緊要。」 據他透露，自今年年初以來，「點火」集團並沒有為立陶宛購買俄羅斯天然氣，而是為拉脫維亞和愛沙尼亞的客戶購買了，並儲存在拉脫維亞的因楚卡恩斯天然氣儲存設施內。

凱特列留斯稱，去年從俄羅斯天然氣工業股份公司購買的天然氣數量不到該集團整個天然氣業務的三分之一。 稍早，莫斯科宣布「必須用盧布支付」的新措施，讓日本財務大臣鈴木俊一大感不解，他在日本國會會議上承認，他暫時不大瞭解「俄羅斯將如何做到這一點」。

塞爾維亞總統武契奇則認為，俄羅斯決定供應天然氣時改用盧布結算，將成為全球性問題。他要大家注意這樣一個事實：即許多人認為盧布與人民幣一起在地緣政治遊戲中對抗石油美元，這個決定是很棒的。