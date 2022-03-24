普丁超怕被暗殺！2個月狂燒27億維安　支出金額比納稅人高出10倍

▲俄羅斯總統普丁近幾個月的花費比納稅人高出了10倍之多。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭開打一個月以來，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）除了在克里姆林宮坐鎮指揮戰爭外，也燒掉俄羅斯納稅人大筆金錢，來作為個人維安等相關費用，支出金額甚至比納稅人高出了10倍之多，高昂花費令人乍舌。

據《莫斯科時報》報導，俄羅斯財政部最新統計數據顯示，總統普丁的開支目前已成為俄國預算中花費最大的開銷之一。就2022年1月至2月來說，單只普丁一人的維安費，2個月內就燒掉了93億盧布（約新台幣27億元），比去年同期的66億盧布（約新台幣19億元）高出了40%。

不僅如此，普丁在3月初又動用了聯邦年度預算中273億盧布（約新台幣80億元）的34%，顯示總統府如今支出的成長幅度已高度超越其他政府部門。俄國財政部並未透露總統具體是如何使用其資金，不過此前有報導稱，普丁因為害怕被政敵下毒或暗殺，因此在吃飯前一定會先派人為他試毒，甚至還在2月更換了身邊逾千名工作人員。

相比於普丁的花錢大手大腳，俄羅斯在準備入侵烏克蘭的2個月內，僅花費了18.5%的年度預算在軍隊上，並將13.7%的預算用於內政部、8.9%用於支持國民經濟。另外，財政部數據也顯示，其他政府部門的支出增幅都不如普丁的大。政府的運營成本僅增加了14%，納稅人只需花費8.79億盧布（約新台幣2.6億元），比總統預算支出少了10倍之多。