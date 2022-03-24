減緩「對俄制裁」恐害台灣有事！　日本前防衛大臣河野喊話

▲河野太郎在街頭發表演說，談及俄羅斯入侵烏克蘭。（圖／推特／自民党宮城県連）



記者王佩翊／編譯

日本前防衛大臣、現任自民黨宣傳本部長河野太郎24日表示，國際社會如果減緩對於俄羅斯的制裁與懲罰，不排除會引發「台灣有事」。他同時也提及，俄羅斯可能會在短期內停止出口石油，屆時日本民眾需要共同合作，一起省電，儘管會面臨能源價格飆漲，但同時也代表全球無法認同獨裁者的侵略行為。

根據《產經新聞》報導，曾任防衛大臣、外務大臣的河野太郎24日在JR仙台車站前進行街頭演說。他表示，「國際社會對於俄羅斯總統普丁的殘暴行為如何反應，共產黨都看在眼裡。因此一旦緩和對於俄羅斯的制裁強度，有可能就會促使中國大陸推動侵略台灣的齒輪。」

河野強調，各國對於俄羅斯的制裁強度，將間接影響到「台灣有事」。除此之外，他也提到俄國未來停止出口石油的可能性。他表示，「希望全國人民可以共同合作，我們不得不進入節省電力的階段。儘管未來能源價格可能會飆漲，然而這樣的現象卻也同時表示，國際社會堅決無法容忍獨裁者的侵略行為，因此斷不可緩和制裁強度。」

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說時提到，感謝日本成為亞洲第一個對俄羅斯祭出制裁的國家，同時希望未來能持續提高制裁強度。

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