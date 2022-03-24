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烏克蘭版「安妮日記」　她在馬力波寫下死亡倒數！只求留全屍

▲▼烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍。（圖／路透）

▲烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）遭俄軍包圍逾2周。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合報導

一名荷蘭猶太少女在納粹集中營寫下的「安妮日記」，震撼並感動了全球讀者。然而，烏克蘭被圍困數周的港市馬力波（Mariupol）也有一名女性平民透過臉書每天記錄「戰地中的生存日記」，其中寫道，每個人都在等待死亡的到來「我很確定我很快就會死，只是幾天時間的問題。」唯一的希望是能留下完整遺體。

▲▼馬力波街道上可見難民遺體。（圖／路透）

▲馬力波街道上可見難民遺體。

臉書帳號《我與我的烏克蘭老婆Tanya》開戰以來持續分享烏克蘭當地情況，以及相關援助或捐款資訊，而最近更將來自馬力波女性居民蘇霍魯科娃（Nadiya Sukhorukova）於20日寫下的「生存日記」翻譯成中文，希望讓更多人了解烏克蘭的現況。其中描述的戰地場景絕望且殘酷，不禁令人聯想到二戰過後引發全球震撼的「安妮日記」。

▲▼烏克蘭馬力波一名母親在聽到砲擊聲後趴在地上，掩護她的孩子。（圖／路透）

▲馬力波一名母親在聽到砲擊聲後趴在地上，掩護她的孩子。

蘇霍魯科娃在日記中寫道，她在轟炸的空檔走上街頭，因為她必須帶狗散步，但牠一直嗚鳴、顫抖，躲在主人的兩腿之間。她的院子，在許多高樓之間，是一片死寂。對街，第一百零五號房子的入口處，整棟房子已經在燃燒。火焰已經吞噬了第五層且慢慢向第六層蔓延。從那些窗子裡，火焰像舌頭一樣，啃食著掉落的窗簾。

蘇霍魯科娃說，她在平靜地看著這一切同時感受到注定來臨的死亡，「我很確定我很快就會死。不過是幾天的問題。」她表示，馬力波的每個居民都在等待死亡的到來，三天前，友人的姪子和她說，消防局直接被砲彈擊中，救難人員都死了，其中一個女人她的頭、手、腿都分離四散。

▲▼烏克蘭南部馬力波街道上的一名死者遺體。（圖／路透）

▲馬力波街道上的一名死者遺體與燒毀的轎車。

蘇霍魯科娃表示，她唯一的希望就是，自己的屍體仍能保持完整，即使是被氣炸彈（空爆燃燒彈）攻擊之後。不過，在俄軍不斷地砲擊下，當地已經不會將遺體下葬，居民們詢問警察該如何處置親人遺體時，得到的答案是「建議將遺體放在外面陽台」。蘇霍魯科娃說，「我在想有多少個陽台上有躺著死去的人們？」

文中提到，蘇霍魯科娃座落在Mir（和平）街上的房子驚險地躲過兩次砲擊，玻璃從幾戶中飛出，但是除此之外幾乎沒有損毀，是附近唯一一棟還沒被直接擊中的房屋，跟旁邊的房子相比，相當幸運。她形容，站在大白天的街上，周遭卻像墓園般的死寂，「沒有車，沒有談話聲，沒有小孩，沒有坐在板凳上的老奶奶。就連風都死了。」

▲▼馬力波。（圖／路透）

▲馬力波大樓遭砲擊。

蘇霍魯科娃不敢去看那些遺體，「他們躺在他們的屋子旁邊，在停車場，覆蓋在他們的外衣之下。我不想望向他們，我害怕看到我認識的人。」儘管她試著哭泣，卻辦不到，「我對我自己，我的家人，我的丈夫，我的鄰居，我的朋友感到抱歉。我回到地下室聽著那討厭的金屬在哪震動著。兩周過去了，我已不再相信還有生命存活著。」

蘇霍魯科娃說，在馬力波，人們繼續坐在地下室裡，隨著每天的過去人們生存的機會逐漸渺茫。人們沒有水，沒有食物，沒有照明，甚至無法離開地下室因為不停歇的砲擊，「馬力波的人們必須存活！幫助他們！告訴所有人關於他們的故事！讓所有人知道平民持續在被屠殺中！」

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