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美俄罕見會談「1細節」曝前線狀況　敏感提問俄高官秒動怒

▲▼美國與俄羅斯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈官員在開戰後曾和一名俄國防官員在莫斯科會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打一個月，俄羅斯原先預計快速拿下烏克蘭，結果至今無法攻下首都與其他重要城市，連帶前線士兵的士氣也逐漸受到影響。CNN取得一份美國國防部的會議紀錄顯示，五角大廈官員在開戰後曾和一名俄國防官員在莫斯科會談，結果當美方提及敏感話題時，俄官員還罕見動怒，讓人不免懷疑，俄羅斯的前線士氣確實出現問題。

CNN獨家取得一份美國防部的會議紀錄，裡面記錄著五角大廈官員和俄羅斯國際軍事合作總局副局長伊林（Yevgeny Ilyin）的談話內容。伊林長期以來都負責和美方打交道，而這次的會議是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美俄國防官員罕見的面對面會談。

▲▼俄羅斯軍隊。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊。（圖／路透）

據了解，這場會議是在莫斯科舉行，而會議結束後，美國官員不經意詢問伊林，關於他的烏克蘭背景時，他卻罕見地動怒表示，他在烏克蘭的聶伯城（Dnipro）出生，之後跟隨家人搬到頓內茨克（Donetsk）並在當地念書。

根據會議記錄顯示，伊林聽到這個問題後，原本冷靜的態度丕變，突然變得臉紅且激動。伊林隨後表示，「烏克蘭目前的局勢相當悲慘，我也對此感到非常沮喪。」接著他並未和美方官員握手就直接離開。

CNN指出，美方官員對伊林的舉動大吃一驚，因為他們從未在官方會議上看過俄羅斯如此激動，美國團隊認為，伊林差一點就要脫口指責美國與烏克蘭對其家人的暴行。儘管從記錄中看不出是什麼原因導致了伊林的反應，但美方認為這反應出俄軍的士氣問題，「至少很明顯地，俄軍的士氣問題不僅限於前線部隊。」

五角大廈官員認為，從伊林的反應可以察覺，「此人明顯對局勢感到苦惱，但除了符合克里姆林宮的說法外，他無處發洩自己的憤怒。」美國五角大廈發言人科比（John Kirby）先前也曾表示，「確實有跡象表明俄軍內部士氣問題越來越嚴重，隨著時間推移，他們無法繼續取得想要的進展，士氣和團隊凝聚力是個很大的問題。」

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