「超巨漏斗」狂掃紐奧良！逾萬戶慘遭停電　夜空劈出藍光漁船對折

NOW - Multi-vortex tornado rips through parts of New Orleans.pic.twitter.com/FWghdRqX7N — Disclose.tv (@disclosetv) March 23, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

美國路易斯安那州的紐奧良在當地22日晚間遭多個龍捲風侵襲，造成多處房屋被毀、汽車被掀、電線斷落、漁船被對折成「C」形，城內還有1.3萬戶家庭被斷電，至少1人死亡。從目擊者拍到的畫面可見，龍捲風襲擊當下，紐奧良的夜空明顯出現了一個漏斗狀陰影，讓當地民眾看傻了眼。

▲紐奧良22日遭巨大龍捲風侵襲，導致當地出現廣泛損毀的狀況，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，這場龍捲風產生於紐奧良郊區，風暴在穿過密西西比河後，於22日晚間進入紐奧良一帶。有目擊者指出，雖然龍捲風襲來時正值夜晚，但人們仍可在昏暗的天色中看見，空中出現了一個巨大的漏斗狀龍捲風陰影，就像是一頭巨獸籠罩在整個夜空中，還不時夾雜著閃電和藍色的光，景象十分駭人。

龍捲風過境後，紐奧良的空氣中瀰漫著一股強烈的天然氣味，馬路上則是一片狼藉。除了電線桿傾斜外，路邊的車也被吹得東倒西歪，有的整個翻覆或壞成廢鐵；許多房子屋頂被掀開，只剩斷垣殘壁，現場甚至可見，一艘停在房子前的鋁製漁船被風吹彎成「C」字形，而船內的發動機更是被颳到了街道對面。

報導稱，這場風暴造成了1.3萬戶家庭停電，而當地政府也已展開善後工作，將8000多戶人家安排到臨時住所，並將全力協助災民重建生活。美聯社指出，這場天災已至少導致1人死亡，多人受傷。路易斯安那州在歷經2021年的颶風艾達（Ida）後，目前仍在恢復元氣，未料如今再受風災重創，讓人們的生活變得愈發困難。