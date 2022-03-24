離日本僅150km！北韓疑發射彈道飛彈　飛行71分鐘落北海道經濟海域

▲北韓疑似發射彈道飛彈，飛行時間破紀錄。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓24日下午2時33分疑似發射不明飛行物體，並於下午3時44分墜落北海道渡島半島西方約150公里處的日本海海域，同時位於日本的專屬經濟海域內。根據日本防衛省初步判定，該飛行物疑為洲際彈道飛彈，而這也是自2021年9月15日以來，首次有北韓發射的飛行物體掉落於日本經濟海域。

根據《日本放送協會》報導，日本首相岸田文雄24日為參加G7高峰會議，啟程前往比利時，沒想到北韓卻選在同天下午的2時33分從西海岸往東發射疑似彈道飛彈的飛行物，並墜落於日本專屬經濟海域內。臨時代理岸田文雄公務的官房長官松野博一表示，該不明物體的飛行時間為71分鐘，飛行距離約1100公里，最高高度超過6000公里。

當時正搭乘專機前往比利時的岸田文雄接獲消息後，隨即指示松野博一召開國家安全保障會議。而防衛大臣岸信夫則強力譴責北韓稱，「此次發射不明物體對我國的安全保障形成嚴重威脅。不僅事前並無任何通報，飛行物體掉落於專屬經濟海域內，等同於對我國飛機與船舶的安全形成重大疑慮，對此深感擔憂。」

北韓2017年11月29日曾經試射洲際彈道飛彈，當時飛行時長達到53分鐘，創下紀錄，如果此次的飛行物確定為洲際彈道飛彈，恐怕將重新改寫紀錄。

另一方面，首相岸田文雄也表示，今天會在G7高峰會中，針對北韓疑發射彈道飛彈一事，與其他領導人確認如何共同應對。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》