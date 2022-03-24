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前友邦索羅門群島　有望與中國展開「涉及軍事」的安全合作

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年10月9日在北京人民大會堂與中國國務院總理李克強簽署外交文件。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞2019年10月9日在北京與中國國務院總理李克強共同簽署文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南太平洋島國「索羅門群島」（Solomon Islands）2019年9月與台灣斷交並與中國建交。然而，根據路透報導，索羅門群島政府一名官員24日表示，當局已經與中國簽署一項警務協議，並向內閣提交一份涉及軍方的安全合作協議，供內閣官員考慮。

索羅門群島警察、國安與懲戒教化部門常任秘書Karen Galokale向路透表示，索羅門群島當局與中國簽署了一份涉及警務的合作協議，並正在討論一項更廣泛的安全協議，「任何其他有關更廣泛的安全協議都將與澳洲的協議相同」，且最終須交由內閣決定。報導稱，這是索羅門當局首次公開證實有關「廣泛安全談判」的消息。

索羅門群島警察部長維克（Anthony Veke）24日聲明，已經與中國公安部黨委書記王小洪在18日的視訊會議上簽署一份有關警務合作的諒解備忘錄（MOU），「這份MOU只是向國際社會表明，我們建立了一個基於團隊合作與索羅門群島發展的深具意義的合作。」索羅門群島警方22日也在官方網站上發布，警員使用中國提供的仿真槍訓練的照片。

路透報導補充，索羅門群島2019年將外交關係由台灣轉向北京，在一定程度上引發不滿，導致2021年11月於首都發生動亂。澳洲在過去歷史上曾向索羅門群島提公安全支援，並應索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）要求，在騷亂發生後組織一個警隊協助恢復秩序。

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