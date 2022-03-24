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包裹在動嚇壞快遞員　竄出4m「劇毒眼鏡王蛇」咬一口30分鐘就斃命

包裹在動嚇壞快遞員　竄出4m劇毒眼鏡王蛇「咬一口30分鐘就斃命」。（圖／翻攝自Facebook）

▲包裹出現眼鏡王蛇，嚇壞快遞公司人員。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

泰國一快遞公司工作人員日前發現，一個包裹居然在動，靠近一聽還聽到嘶嘶聲嚇得立刻通報，抓蛇人員前來現場打開包裹，竟然竄出一條4公尺長的劇毒眼鏡王蛇，嚇得快遞人員全都尖叫了起來，不敢相信有人會把活蛇裝在包裹中。

孔敬府捕蛇人員22日接到來自快遞公司的求救電話，懷疑一個從彭世洛府寄出包裹中有活蛇。男志工西里普隆(Siriprom Singpong)表示，他打開包裹發現裡面有一個黑色袋子，摸了一下確定裡面有蛇，嚇得現場快遞人員尖叫逃跑，現場一片混亂。

志工好不容易把4公尺長的眼鏡王蛇抓住後，快遞公司也根據包裹上地址，通知收件人29歲男子皮塔克(Worasit Pitak)前來認領。皮塔克表示，他是捕蛇志工，同時也是眼鏡王蛇同好會的成員，因為彭世洛府有朋友通知他，有條受傷的眼鏡王蛇需要幫助，才會以快遞方式郵寄到孔敬府給他。

皮塔克聲稱他沒有進行眼鏡王蛇的買賣交易，不過他與把蛇寄給他的同夥仍因非法持有保護動物被警方起訴，而引起軒然大波的眼鏡王蛇已被送到專門保育中心。據了解，眼鏡王蛇是世界上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，只要咬一口就能快速致命，傷者最快可能在30分鐘內斃命。

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