烏克蘭反攻！海軍稱摧毀俄羅斯大型登陸艦　爆炸起火畫面瘋傳

▲別爾江斯克港口附近爆炸起火。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭東南部扎波羅熱州的別爾江斯克(Berdyansk)港口附近24日驚傳爆炸起火,現場冒出陣陣濃煙。烏克蘭海軍透過臉書證實,俄羅斯大型登陸艦「奧斯克號」(Orsk)被擊中。

Deputy Defense Minister of #Ukraine Anna Malyar said that the destroyed warship in #Berdyansk could carry up to 20 tanks, 45 armored personnel carriers and 400 paratroopers. pic.twitter.com/HE4fkuAZjN

綜合BBC、CNN等外媒報導,俄羅斯數週就占領別爾江斯克這座港口城市,並利用港口補給燃料。不過烏方稍早表示,俄羅斯黑海艦隊的大型登陸艦奧斯克號已在別爾江斯克港口被摧毀。依據稍早流傳的畫面,現場爆出劇烈爆炸火光,冒出陣陣濃煙。

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu