　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防普丁動用核武　紐時：白宮「秘密小組」商討緊急對策

▲▼美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

▲美媒揭露，白宮籌組國安小組，制定緊急應變計畫，以防俄羅斯動用核武。圖為美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國《紐約時報》披露，白宮已悄然籌組一個名為「老虎隊」（Tiger Team）的國家安全小組，每周舉行3次秘密會議，商討如果俄羅斯動用包含化學、生物或核子武器等「最強大的武器」來打破戰爭僵局，屆時美國該實施何種緊急應變計畫，以及確立可能促使北約出兵的「最後底線」。

據《紐時》報導，多年來「老虎隊」一詞，經常被用來描述美國國安會的緊急工作小組。幾名參與其中的美國官員透露，針對俄烏戰爭情勢，白宮已經悄然籌組一個「老虎隊」國安小組。官員聲稱，小組內部正在研究若俄國總統普丁下令進入北約領土，以攻擊北約向烏克蘭運送武器或援助的車隊時，美國該如何應對。

▲▼烏克蘭第2大城哈爾科夫。（圖／路透）

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫遭轟炸。（圖／路透）

匿名官員稱，「老虎隊」每周舉行3次秘密會議，商討當俄羅斯尋求將戰爭擴大到摩爾多瓦、喬治亞等鄰近國家之際的應對，以及歐洲國家如何面對數十年來從未有過的大規模難民潮。拜登總統24日將在比利時布魯塞爾（Brussels）與其他29個北約國家元首召開特別峰會，這些「意外事件」預計也是當天閉門會議的重點議題。

▲▼白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐時報導，白宮與北約都已經意識到俄羅斯可能動用大規模殺傷性武器。圖為美國白宮。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，如今情勢已與1個月前大不相同，從白宮到布魯塞爾的北約總部，人們已經意識到，俄羅斯可能尋求動用庫房中「最強大的武器」來擺脫戰事僵局。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日首次言明，即使俄羅斯只在烏克蘭境內使用大規模殺傷性武器，也可能會對北約國家人民造成「可怕後果」，被認為是在暗示俄國可能使用化學武器，或具放射性的蕈狀雲越過邊境的擔憂。

報導稱，史托騰柏格的語氣比以往強硬許多。他預計，北約盟國將同意提供額外的支援，包含網路安全援助與設備，以幫助烏克蘭抵禦化學、生物、放射性和核威脅。拜登23日飛往歐洲之際，他和史托騰柏格都發出警告，越來越多證據表明，俄羅斯實際上正準備在烏克蘭動用化學武器。然而，這些是自冷戰結束以來，歐洲從未面臨過的問題。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
快訊／台北萬豪酒店前槍擊！　賓利後座遭開1槍
房東太太爆乳露深溝！　1.5萬招租套房
「亂射AV女優」不起訴？　當事人曝案情真相
快訊／山區突降落石！　擊中遊覽車
斯亞轟《大熱門》撞臉霸凌　小A辣回應了
快訊／台南+1確診！　足跡曝光
台南2寶媽中1.64億樂透！　忙到差點忘了兌獎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／烏克蘭南部港口爆炸起火　副總理證實開通7條人道走廊

日本最快5月開打第4劑新冠疫苗！　網狠酸：有完沒完

紐時：白宮已「密謀」應變計畫　防俄羅斯動用核武

三寶媽被比特犬包圍攻擊　「雙臂肉被啃光」只剩肩膀結腸慘被切除

朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！民眾激動「丟擲燒酒瓶」　隨扈肉身保護

助烏克蘭抗俄軍！英提供6000枚飛彈　德送2000件反戰車武器

快訊／南韓軍方：北韓發射「長程彈道飛彈」　今年以來第12次試射

勇者！俄國男投汽油彈「怒砸克里姆林宮」　反戰示威已1.5萬人被捕

北約參戰風險激增！　五角大廈：俄軍頭迄今「屢次拒接」通話

俄19萬大軍攻烏滿1個月　一文看懂重大攻擊事件

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

楊祐寧新片兇白潤音...他笑：我也算前輩　《良辰吉時》黃仲崑狂劇透：可以剪掉嗎

不斷更新／烏克蘭南部港口爆炸起火　副總理證實開通7條人道走廊

日本最快5月開打第4劑新冠疫苗！　網狠酸：有完沒完

紐時：白宮已「密謀」應變計畫　防俄羅斯動用核武

三寶媽被比特犬包圍攻擊　「雙臂肉被啃光」只剩肩膀結腸慘被切除

朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！民眾激動「丟擲燒酒瓶」　隨扈肉身保護

助烏克蘭抗俄軍！英提供6000枚飛彈　德送2000件反戰車武器

快訊／南韓軍方：北韓發射「長程彈道飛彈」　今年以來第12次試射

勇者！俄國男投汽油彈「怒砸克里姆林宮」　反戰示威已1.5萬人被捕

北約參戰風險激增！　五角大廈：俄軍頭迄今「屢次拒接」通話

俄19萬大軍攻烏滿1個月　一文看懂重大攻擊事件

前三商虎日籍教頭打球員意外成總教練　回憶中職黑暗時期

藍鳥想追賈德納　美媒：若洋基沒開合約「園丁」將選擇退休

快訊／北市萬豪酒店前槍響！賓利豪車遭轟　槍手嗆：這我的車

31歲男「年收千萬」卻找嘸妻！　網點出1關鍵秒懂：沒救了

不斷更新／烏克蘭南部港口爆炸起火　副總理證實開通7條人道走廊

勞動局長為錄音風波槓上國民黨　柯文哲施政報告首次遭杯葛到散會

俄羅斯股市恢復部分交易！　MOEX指數跳漲超過11％

日本最快5月開打第4劑新冠疫苗！　網狠酸：有完沒完

快訊／雲林本土+2！教會相關「匡列130人」　123人採檢結果出爐

台中國中排球大放異彩　潭秀男排、雙十女排JHVL稱王封后

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

俄軍改打「性侵戰」　烏女兵用爆乳日常反擊

普丁宣布「不友好國家」要用盧布買天然氣

日本4/1成年下修！女高中生可簽約拍A片

俄軍第15位高級指揮官陣亡　二戰來最慘紀錄

美正式認定　俄羅斯在烏犯下戰爭罪

加國狙神現身闢謠：我沒死！認險被俄軍轟死

即／烏克蘭南部港口起火　

俄軍闖入民宅！槍殺老公、孩子面前性侵老婆

俄1500人部隊一半被滅！　坦克兵傳崩潰輾過指揮官

不作戰就得死　普丁派行刑隊獵殺叛逃兵

俄國防部長神隱「12天沒露面」

「破獲俄情報單位間諜網」　波蘭驅逐45名俄國外交官

更多熱門

相關新聞

俄國男投汽油彈「怒砸克里姆林宮」

俄國男投汽油彈「怒砸克里姆林宮」

俄羅斯2月底開戰烏克蘭，國際社會紛紛譴責，國內也爆發反戰示威。俄國獨立組織統計，截至目前已逾1.5萬人因抗議俄國侵烏被捕。但仍有許多民眾不畏風險上街，社群媒體上更瘋傳一段男子向克里姆林宮投擲汽油彈的畫面，激動得對著圍牆瘋狂咒罵。

北約參戰風險增　美國：俄軍屢次拒通話

北約參戰風險增　美國：俄軍屢次拒通話

俄19萬軍攻烏滿月　重大事件一次看

俄19萬軍攻烏滿月　重大事件一次看

日擬派「自衛隊醫官」至波蘭　加碼28億助烏

日擬派「自衛隊醫官」至波蘭　加碼28億助烏

美吊銷中信國際子公司214牌照 陸工信部：濫用國家力量無理打壓

美吊銷中信國際子公司214牌照 陸工信部：濫用國家力量無理打壓

關鍵字：

美國俄羅斯北約核武白宮國安會Tiger Team

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

韓網讚大S像全智賢：難怪具俊曄忘不了

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面