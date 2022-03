俄19萬大軍攻烏滿1個月　一文看懂重大攻擊事件

▲從俄羅斯總統普丁於2月24日宣布對烏克蘭發起「特別軍事行動」至今已1個月。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯總統普丁於2月24日宣布對烏克蘭發起「特別軍事行動」,約19萬俄軍進攻烏克蘭至今已滿1個月,目前兩國進行多次談判皆宣告無果。俄羅斯在開戰之初,先是從東部發起攻勢,控制北部的車諾比核電廠,接著由南圍困重要港口城馬力波,期間不斷空襲首都基輔,還炮擊西部邊境城市,但開戰月餘以來,俄軍也遲未攻下烏克蘭重要城市。

▲俄羅斯進攻烏克蘭地圖。(圖/取自Institute for the Study of War)



俄軍強佔車諾比核電廠

俄軍在2月24日攻佔車諾比(Chernobyl)核電廠,廠內員工淪為人質,211名技術人員和警衛人員一直無法輪班,且被圍困近3周後,核電廠內的食物及為安全系統提供備用控制的緊急發電機的燃料即將用罄,車諾比所在的斯拉夫蒂奇市(Slavutych)市長福米契夫(Yuri Fomichev)警告,員工在俄軍槍口下仍須維持核電廠正常運作,承受的精神壓力恐怕引發「新的意外」。

所幸根據國際原子能總署(IAEA)表示,他們3月20日上午開始與其他員工輪替,部分得以返家。

►車諾比恐成「另一個福島」!遭圍困近3周耗盡燃料 市長絕望發聲

►車諾比核電廠人員「身心俱疲」停止安全維修 國際原能總署證實

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫。(圖/路透)

東部第2大城哈爾科夫遭首波攻擊

在普丁(Vladimir Putin)向烏克蘭宣戰後,俄軍就分別從烏克蘭的南、北、東3個方向,兵分多路包夾,位於東部的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)就遭到俄軍首波攻擊,在2月27日發生俄烏戰爭以來最猛烈的炮戰,同日上午俄軍進入市中心與烏軍展開巷戰。

經過數小時戰鬥後,哈爾科夫州長表示,烏軍奪回哈爾科夫控制權。

►烏俄最新戰情曝!俄軍1天狂轟百枚導彈 多方包夾烏國「3地淪陷」

►烏克蘭奪回哈爾科夫!巷戰炮擊猛烈 居民驚:像頭頂爆發星際大戰

南部大城赫爾松首淪陷

俄羅斯開戰烏克蘭7天後,俄國防部於3月2日宣布奪下烏克蘭的南部戰略要地「赫爾松」(Kherson),成為烏克蘭首個淪陷的主要城市。赫爾松市長科雷哈耶夫(Ihor Kolykhaiev)證實,俄國軍隊與坦克挺進赫爾松,幾天以來的戰鬥導致300名烏克蘭平民與士兵喪生,目前當地已經沒有烏克蘭軍隊。

▲馬力波婦幼醫院遭俄軍襲擊。(圖/達志影像/美聯社)



烏克蘭軍隊3月16日表示,他們正在首都基輔及其他關鍵戰略重鎮反擊,包括從南部造船業中心尼古拉耶夫(Mykolaiv)的東南部雙面夾擊,朝著被俄軍佔領的赫爾松推進,試圖重奪控制權。

►烏軍反攻!最新戰略「2面夾擊重奪赫爾松」 他曝局勢要變了

►俄國防部宣布 完全控制南部戰略港口城市赫爾松



南部大城馬力波遭圍困逾3周



俄羅斯國防部3月2日宣布,全面包圍南部重鎮港市馬力波(Mariupol)且持續朝市區空襲。目前馬力波已遭圍困超過20天,馬力波市長波成柯(Vadym Boichenko)直言,全城猶如末日,人們已身處煉獄,「敵軍飛彈幾乎每30分鐘就會落下,民眾在惡劣狀態下苦撐。當地沒有電、沒有水,也沒有暖氣,手機通訊幾乎完全中斷,僅剩的食物和飲水都消耗殆盡。」

當地官員指出由於屍體太多,情況不允許平常的埋葬儀式,只能開挖萬人塚集中埋葬。

▲馬力波遭俄軍圍攻,只能開挖萬人塚集中埋葬平民遺體。(圖/達志影像/美聯社)



俄軍猛烈轟炸之下,馬力波上千民眾躲進一棟蘇聯時期建成的大劇院,更在劇院外地板上塗上「小孩」字樣,表明內有兒童,卻仍在3月16日遭俄軍轟炸。BBC報導指出,劇院內的平民在第一時間躲進防空洞內,多數人都活了下來,但實際的傷亡人數尚未確認。

▲馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣,俄軍仍轟炸。(圖/翻攝Maxar/TELEGRAM)



馬力波已有超過2500位平民在俄軍襲擊下身亡,建立人道走廊等救援行動多次因俄軍炮火而中斷,澤倫斯基3月23日指出,「這座城市約有10萬人,在不人道的條件下被徹底封鎖,沒有食物、水或藥物,且持續受到炮彈轟炸。」

►俄軍故意轟炸平民!「躲上千婦孺」馬力波劇院全毀 恐怖對比曝光

►俄狂轟婦幼院!孕婦下身爆血悲喊「殺了我」 醫急搶救仍母子雙亡

烏軍強硬死守首都基輔

俄羅斯空降部隊2月24日控制了距基輔市中心僅40公里的安托諾夫機場(Antonov Airport)至今,接著持續朝基輔市中心逼近。基輔2月25日清晨遭受猛烈空襲,烏克蘭國防部表示,「敵人」位於市中心基輔議會以北約9公里的奧波隆區(Obolon),呼籲當地民眾自製汽油彈反擊,同時建議其他民眾尋求掩護,不要離開房屋。

►烏克蘭百姓遭屠殺 村民「拖屍拋壕溝」慘況曝!遺體太多來不及埋

►俄羅斯入侵烏克蘭是「史詩級慘敗」!俄專家:普丁犯了4大錯誤

烏俄軍隊2月26日在基輔市區內交火,基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示,整個基輔已經徹底被俄軍包圍,部隊和平民撤退路線也受阻。衛星圖顯示,俄軍已調動超過100輛軍車大隊開往基輔,車隊綿延長達3.2英哩(約5.15公里)。

▲俄軍已調動超過100輛軍車大隊開往基輔,車隊綿延長達3.2英哩。(圖/翻攝Maxar)



烏克蘭國營集團Ukroboronprom指出,烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機,已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍炮火。An-225長84公尺,機身整體有6層樓之高,可載運多達250公噸貨物,時速高達850公里。

-World’s largest aircraft #antonov225 (AN-225) >30 yrs of service last week destroyed during 4th day #russianinvasion of #Ukraine

-Aircraft was parked at Hostomel airport near #Kyiv

-Aircraft is known as Mriya ("dream" in Ukrainian)

-Pics:OsintTV#aviationlovers #IndianAirForce pic.twitter.com/Axbyic4asG