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新加坡防疫規定鬆綁！簡化旅客檢疫要求　入境前2天檢測可免隔離

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡總理李顯龍24日發表全國談話，宣布政府將自29日起，大幅放寬防疫限制，除了允許75%居家辦公的員工返回工作場所上班外，也將社交聚會人數限制從目前5人放寬至10人，而且人們在戶外也可選擇不戴口罩。此外，隨著疫情受控，新加坡也將放鬆跨境旅遊限制，簡化對旅客的檢測和檢疫要求。

綜合當地媒體報導，李顯龍指出，目前新加坡絕大部分人口已完成新冠疫苗接種，而符合條件者也幾乎全都注射了加強劑，加上目前境內Omicron疫情逐漸消退，新加坡的群體免疫力已變得更強，「在衡量醫療系統可負荷的壓力與嚴苛防疫措施對經濟、孩童學習和社會的影響後，我們相信新加坡已做好和新冠共存的準備」。

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲李顯龍宣布，新加坡將自29日起放寬防疫限制。（圖／達志影像／美聯社）

李顯龍宣布，自3月29日起，新加坡將把社交聚會人數限制從目前5人放寬至10人，而在室外戴口罩也不再是個必要選項，不過人們在室內仍需時刻將口罩戴上。另外，政府也已調整一系列安全管理措施，包括允許75％居家辦公的員工返回工作場所上班，以及超過1000人出席的大型活動，人數限制設在場地容量的75％。

此外，新加坡也將放鬆跨境旅行限制。自3月31日晚上11點59分起，來自一般旅遊類別國家、已完成疫苗接種的旅客以及12歲和以下、還未接種疫苗的孩童，不再需要申請或使用疫苗接種者旅遊通道VTL的指定交通工具，入境後也無需履行居家隔離或快篩，只需要在出發前2天完成新冠檢測，就可以輕鬆入境新加坡。

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