　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！民眾激動「丟擲燒酒瓶」　隨扈肉身保護

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠今（24）日上午8時30分從三星首爾醫院出院後，首先前往國立首爾顯忠院參謁父親、前總統朴正熙，之後便又趕往位於大邱廣域市達城郡的新住處，並於中午到達。正當朴槿惠向全國民眾發表談話時，現場一名民眾將燒酒瓶往朴槿惠的方向砸去，當場出現碎玻璃聲。

根據《韓聯社》，即便現場有警方嚴加控管，朴槿惠位於大邱市達城郡的田園住宅附近還是擠滿超過5000多名的支持群眾，警方架起圍籬、設置管制線將人潮隔開。朴槿惠於中午12時15分抵達，下車後與一名男孩擁抱，同時從男孩手中接過祝賀花束。

▲▼朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴槿惠擁抱小男孩，並從其手中接過祝賀花束。（圖／達志影像／美聯社）

而大邱市長權泳臻、慶尚北道知事李喆雨、大邱市教育監姜（王恩）姬、大邱市達城郡守金文澳、我們共和黨黨代表趙源震等保守派政治人物也出席現場。

朴槿惠開始在現場對全國民眾發表談話，「令人尊敬的達城郡、大邱市市民朋友們，我是朴槿惠！時隔很久才終於向大家問候，回顧過去這5年來，對我而言是相當難熬的一段歲月。我是靠著倒數能回到政治故鄉、心靈故鄉達城郡的日子，才這樣挺過來的。」

現場突然發生一段驚悚且危急的小插曲，一名40多歲的男性突然將燒酒酒瓶往朴槿惠方向砸去，掉落在朴槿惠2公尺前的道路上，現場頓時傳出玻璃碎裂聲，碎玻璃則潑灑至朴槿惠眼前1公尺處，令人聯想朴槿惠過去在選舉造勢活動助選時，也曾遭人持美工刀劃傷臉部。機警的維安人員馬上用各種手提背包肉身保護朴槿惠，該名男性當場遭警方逮捕，之後朴槿惠才又繼續發表談話。

▲▼40多歲男性丟擲燒酒酒瓶，維安人員隨即用肉身護住朴槿惠。（圖／達志影像／newscom）

▲40多歲男性丟擲燒酒酒瓶，維安人員隨即用肉身護住朴槿惠。（圖／達志影像／newscom）

朴槿惠表示，「即便我有很多不足之處、讓許多人感到失望，還是有這麼多的朋友專程過來溫馨迎接，我對此非常感謝。在（文在寅政府）決定頒布特赦令後，我在新聞報導中看到許多達城郡的市民朋友們熱烈歡迎我，說在我（出獄回到大邱）後要照顧我、讓我安穩度過餘生，這讓我深受感動。」

「原來，我是如此幸福的人！」

朴槿惠繼續說道，「在24年前的西元1998年，我來到達城郡這片陌生的土地耊一次溫暖擁抱我、安撫我的人就是此處的市民朋友們。在我獲得支持與鼓勵後，首次在補選中勝選、當選國會議員，並連續選上4屆國會議員，甚至成為總統。」

▲▼朴槿惠的田園住宅前擠滿超過5千多名的支持群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴槿惠的田園住宅前擠滿超過5千多名的支持群眾。（圖／達志影像／美聯社）

朴槿惠談及在擔任總統時未能施展的抱負，「當我就任總統時，雖然為了這個國家、這個國家的人民認真做事，但卻有許多夢想未能實現。如今我無法實現的夢想，已經成為其他人必須承擔的責任。」

據悉，朴槿惠的出生地為大邱，而當她宣布投身政壇加入大國家黨（한나라당，國民力量前身），便於1998年參選大邱市達城郡第15屆國會議員，並成功當選，因此她視大邱為「政治故鄉」，此後連續3屆當選該地國會議員，2012年更當選第18屆南韓總統，成為大韓民國建政以來首位女性總統。

朴槿惠在總統任內涉及崔順實閨蜜門干政案、收受多位國情院長特別費等，不僅於2017年3月10日遭憲法裁判所（憲法法庭）通過彈劾罷免，更於同年3月31日入獄，原本大法院（最高法院）判處20年徒刑、合計共為22年，最後文在寅考量朴槿惠健康因素、且朴槿惠又是南韓入獄最久的總統，因此將其納入特赦名單。

▲▼朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

►快訊／南韓前總統朴槿惠「笑容滿面」出院了！　參謁父親朴正熙墓地

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
快訊／台北萬豪酒店前槍擊！　賓利後座遭開1槍
房東太太爆乳露深溝！　1.5萬招租套房
「亂射AV女優」不起訴？　當事人曝案情真相
快訊／山區突降落石！　擊中遊覽車
斯亞轟《大熱門》撞臉霸凌　小A辣回應了
快訊／台南+1確診！　足跡曝光
台南2寶媽中1.64億樂透！　忙到差點忘了兌獎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／烏克蘭南部港口爆炸起火　副總理證實開通7條人道走廊

日本最快5月開打第4劑新冠疫苗！　網狠酸：有完沒完

紐時：白宮已「密謀」應變計畫　防俄羅斯動用核武

三寶媽被比特犬包圍攻擊　「雙臂肉被啃光」只剩肩膀結腸慘被切除

朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！民眾激動「丟擲燒酒瓶」　隨扈肉身保護

助烏克蘭抗俄軍！英提供6000枚飛彈　德送2000件反戰車武器

快訊／南韓軍方：北韓發射「長程彈道飛彈」　今年以來第12次試射

勇者！俄國男投汽油彈「怒砸克里姆林宮」　反戰示威已1.5萬人被捕

北約參戰風險激增！　五角大廈：俄軍頭迄今「屢次拒接」通話

俄19萬大軍攻烏滿1個月　一文看懂重大攻擊事件

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

楊祐寧新片兇白潤音...他笑：我也算前輩　《良辰吉時》黃仲崑狂劇透：可以剪掉嗎

不斷更新／烏克蘭南部港口爆炸起火　副總理證實開通7條人道走廊

日本最快5月開打第4劑新冠疫苗！　網狠酸：有完沒完

紐時：白宮已「密謀」應變計畫　防俄羅斯動用核武

三寶媽被比特犬包圍攻擊　「雙臂肉被啃光」只剩肩膀結腸慘被切除

朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！民眾激動「丟擲燒酒瓶」　隨扈肉身保護

助烏克蘭抗俄軍！英提供6000枚飛彈　德送2000件反戰車武器

快訊／南韓軍方：北韓發射「長程彈道飛彈」　今年以來第12次試射

勇者！俄國男投汽油彈「怒砸克里姆林宮」　反戰示威已1.5萬人被捕

北約參戰風險激增！　五角大廈：俄軍頭迄今「屢次拒接」通話

俄19萬大軍攻烏滿1個月　一文看懂重大攻擊事件

前三商虎日籍教頭打球員意外成總教練　回憶中職黑暗時期

藍鳥想追賈德納　美媒：若洋基沒開合約「園丁」將選擇退休

快訊／北市萬豪酒店前槍響！賓利豪車遭轟　槍手嗆：這我的車

31歲男「年收千萬」卻找嘸妻！　網點出1關鍵秒懂：沒救了

不斷更新／烏克蘭南部港口爆炸起火　副總理證實開通7條人道走廊

勞動局長為錄音風波槓上國民黨　柯文哲施政報告首次遭杯葛到散會

俄羅斯股市恢復部分交易！　MOEX指數跳漲超過11％

日本最快5月開打第4劑新冠疫苗！　網狠酸：有完沒完

快訊／雲林本土+2！教會相關「匡列130人」　123人採檢結果出爐

台中國中排球大放異彩　潭秀男排、雙十女排JHVL稱王封后

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

俄軍改打「性侵戰」　烏女兵用爆乳日常反擊

普丁宣布「不友好國家」要用盧布買天然氣

日本4/1成年下修！女高中生可簽約拍A片

俄軍第15位高級指揮官陣亡　二戰來最慘紀錄

美正式認定　俄羅斯在烏犯下戰爭罪

加國狙神現身闢謠：我沒死！認險被俄軍轟死

即／烏克蘭南部港口起火　

俄軍闖入民宅！槍殺老公、孩子面前性侵老婆

俄1500人部隊一半被滅！　坦克兵傳崩潰輾過指揮官

不作戰就得死　普丁派行刑隊獵殺叛逃兵

俄國防部長神隱「12天沒露面」

「破獲俄情報單位間諜網」　波蘭驅逐45名俄國外交官

更多熱門

相關新聞

蔡宗翰拍影片宣傳台灣國際蘭展

蔡宗翰拍影片宣傳台灣國際蘭展

世界三大蘭展之一的「台灣國際蘭展」因新冠疫情停辦兩年，今年在國人殷殷期盼下，將於3月26日到4月5日在台南後壁蘭花園區盛大舉行，台南市議員參選人蔡宗翰24日在會場拍攝影片宣傳，邀請全國民眾到台南看後壁蘭花園區蘭展，體驗數位蘭花科技所帶來的蘭海奇蹟。

吳通龍狀告江彥霆加重誹謗

吳通龍狀告江彥霆加重誹謗

即／北韓發射「長程彈道飛彈」　今年第12次試射

即／北韓發射「長程彈道飛彈」　今年第12次試射

律師張靜涉偷拍　反控檢察官加重誹謗

律師張靜涉偷拍　反控檢察官加重誹謗

淡水3煞闖民宅搶8萬　警調查發現暗黑真相

淡水3煞闖民宅搶8萬　警調查發現暗黑真相

關鍵字：

影音即新聞國際日韓要聞南韓朴槿惠前總統大邱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

韓網讚大S像全智賢：難怪具俊曄忘不了

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面