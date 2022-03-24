勇者！俄國男投汽油彈「怒砸克里姆林宮」　反戰示威已1.5萬人被捕

▲ 俄國一名男子向克里姆林宮投擲汽油彈 。（圖／翻攝自TikTok／@den_di123）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底開戰烏克蘭，國際社會紛紛譴責，國內也爆發反戰示威。俄國獨立組織統計，截至目前已逾1.5萬人因抗議俄國侵烏被捕。但仍有許多民眾不畏風險上街，社群媒體上更瘋傳一段男子向克里姆林宮投擲汽油彈的畫面，激動得對著圍牆瘋狂咒罵。

《每日郵報》報導，這段影片是由一名路過的駕駛拍下，只見窗外一名男子站在克宮外的草坪上，對著紅色磚牆投擲一枚正熊熊燃燒的汽油彈，圍牆被擊中的位置和下方草地都燃起火焰，燒出一小片焦黑痕跡，而這名男子還激動朝建築大吼大叫，一面咒罵一面擺出罵人手勢。

根據俄羅斯獨立監督組織OVD-Info，截至目前已有超過1.5萬人因抗議俄國侵烏被捕，但各地仍有成千上萬人持續上街反戰。首都莫斯科上周有467人被拘留，一名《法新社》記者光是20日就目睹至少12人被抓，稱警方帶走所有沒有攜帶記者證的人。

俄國展開「特別軍事行動」以來，對異議者的打壓已經擴大到媒體及社交媒體，大多數獨立新聞網站都被噤聲。莫斯科一間法院21日宣布封鎖Facebook及Instagram，當局也關閉BBC、美國之音、自由亞洲電台、德國之聲等外國媒體網站。開戰一周後，克宮控制的議會本月4日還通過一項新法，這項法律規定，凡發布有關俄軍的「假消息」者最高可處15年監禁。

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