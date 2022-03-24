俄籍女記者死於祖國砲轟！基輔視察時遇襲　成開戰後第4名殉職記者

▲俄羅斯獨立媒體新聞記者鮑琳娜在烏克蘭基輔市查遭毀購物中心時，不幸遇到俄軍再度砲擊而身亡。（圖／翻攝自鮑琳娜臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏開戰至今已滿1個月，俄羅斯年僅42歲的獨立媒體女記者鮑琳娜（Oksana Baulina）於23日前往烏克蘭基輔市波季利區（Podilskyi District）拍攝一處遭俄軍砲擊毀壞的購物中心時，不幸遭遇俄軍砲擊而死，成為俄烏開戰1個月以來第4名殉職的新聞工作者，同行的另外2名平民受傷。

根據《BBC》、《衛報》，俄羅斯獨立調查媒體網站「the Insider」的記者鮑琳娜生前一直身在基輔、烏克蘭西部重要城市利維夫（Lviv）報導當地最新戰況，當她於23日前往基輔市波季利區視察當地遭俄軍攻擊破壞的購物中心時，不幸遭遇俄軍再度砲擊而殉職身亡，同行的2名平民則在俄軍襲擊中受傷。

▲鮑琳娜在反對派領袖納瓦爾尼成立的反貪腐基金會進行直播後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

《the Insider》在第一時間向鮑琳娜的家屬、朋友表達深切哀悼，同時也對外傳遞這項令人哀慟的消息，「我們將繼續報導烏克蘭戰爭，包括俄羅斯的戰爭罪行，例如俄軍不分青紅皂白砲轟居民住宅區，導致一般民眾與記者死亡。」

報導指出，其實一開始鮑琳娜過去曾在休閒生活雜誌《Time Out》莫斯科版擔任時尚新聞的編輯，不過具有強烈道德意識的她卻選擇轉換跑道，成為俄羅斯當地的反對派政治活動人士、人權運動家，之後成為全職記者，並在俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）成立的反貪腐基金會擔任製作人。

鮑琳娜曾在反貪腐基金會的辦公室直播一場具代表性的全國造勢活動，不過卻慘遭俄羅斯警方侵門踏戶搜查、還被短暫逮捕。

▼鮑琳娜被高度評價為，具強烈且清晰的道德意識。（圖／翻攝自鮑琳娜臉書）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼。（圖／達志影像／美聯社）

拉脫維亞俄語新聞網站《Meduza》的調查新聞編輯柯瓦列夫（Alexey Kovalev）給予鮑琳娜高度評價，稱讚她從時尚新聞編輯轉變為全職記者、人權運動家，如此與眾不同的舉動充滿「強烈且清晰的非凡道德感」。

美國華盛頓民主發展基金會（Foundation for Democratic Development）企劃總監卡里莫娃（Anastasia Karimova）在推特上發文哀悼，「俄羅斯軍隊親手殺死了俄羅斯最善良的好人之一。」

據悉，其實先前已經有3名新聞工作者在俄羅斯向烏克蘭開戰後不幸殉職，包括美國記者兼紀錄片製作人雷諾（Brent Renaud）、55歲的愛爾蘭攝影記者札克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski）、24歲的烏克蘭籍記者兼製片人庫希諾娃（Oleksandra Kuvshynova），後2者是美國《福斯新聞》的記者，儘管他們曾自稱是記者，也會遭到槍擊。

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