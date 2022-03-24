　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不作戰就得死！普丁派「行刑部隊」跟隨軍隊　專門獵殺叛逃士兵

▲▼俄軍車。（圖／路透）

▲被俘虜俄軍透露，普丁派遣行刑隊專門追殺他們。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭平民無差別攻擊的惡行，讓許多俄兵決定放下武器投降，如今卻傳出普丁連自己部隊的人也不放過，同時派遣行刑小隊(Execution Squad)前往烏克蘭，專門要獵殺所有背叛俄羅斯的軍人。

烏克蘭安全部門表示，被俘虜的俄羅斯士兵透露，在被普丁派來進攻烏克蘭的俄羅斯部隊後，還跟著一支行刑小隊，專門追殺那些想要叛逃的士兵。之前也有報導指出，普丁曾派遣車臣部隊來到烏克蘭，負責阻止想要逃跑的士兵。

俄羅斯自從2月24日對烏克蘭發動攻擊以來，造成大量無辜平民死亡，殘忍行動也讓許多俄兵看不下去，決定主動向烏克蘭軍隊投降。烏軍近來便收到俄兵米夏(Misha)的電話，對方表示，接到如果逃回家就會被射殺的指令，所以決定攜帶坦克車向烏軍投降。

烏克蘭內政部顧問安德魯西夫(Victor Andrusiv)表示，這名士兵覺得他看不到繼續打下去的意義，可是也不能回家，因為指揮官告訴他，他只能死在戰場上，「他們快沒有食物，軍隊指揮也很混亂，士氣非常低落」。未來米夏將住進烏國幫他所準備的住所，也會獲得美元1萬元（約台幣28萬元）獎勵金。

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
花蓮狂震龜山島慘了！　「北爪」崩塌畫面曝
俄軍「性侵戰」硬上人妻！　烏克蘭女兵PO爆乳對抗
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄兵身上藏一疊保險套　她目睹煉獄景控訴：他們性侵婦女屠殺平民

「俄軍沒資格當人」　烏克蘭醫下令閹割俄戰俘：他們是蟑螂不是人類

電梯綁鞋帶比特犬突然抓狂　女被撕咬「全身爆血」倒地畫面曝光

女被4青少年搶劫一路拖行　「安全帶卡死」扯斷手臂全裸曝屍街上

鬼父看片被「女兒睡姿」撩到　8歲女童遭恐怖性虐抽搐2小時慘死

手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

街上搶劫外送員「太衝動射了一槍」　男當場被豬隊友斃命！

俄軍改打「性侵戰」硬上人妻！　烏克蘭女兵PO爆乳日常對抗普丁

和媽逃離烏克蘭戰火　5歲女童1個月後「路邊散步」突然被撞死

不斷更新／烏克蘭重要橋梁被炸斷！　基輔至少264平民喪命

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

街上搶劫外送員「太衝動射了一槍」　男當場被豬隊友斃命！

俄軍改打「性侵戰」硬上人妻！　烏克蘭女兵PO爆乳日常對抗普丁

和媽逃離烏克蘭戰火　5歲女童1個月後「路邊散步」突然被撞死

不斷更新／烏克蘭重要橋梁被炸斷！　基輔至少264平民喪命

美媒爆俄國央行總裁「請辭」遭普丁拒絕！　還續提名5年

俄軍闖入民宅！槍殺老公、孩子面前性侵老婆　烏政府氣爆要抓人

俄籍女記者死於祖國砲轟！基輔視察時遇襲　成開戰後第4名殉職記者

不作戰就得死！普丁派「行刑部隊」跟隨軍隊　專門獵殺叛逃士兵

普丁遭政變風險劇增！　制裁「惹毛俄官員」：不能帶小孩出國玩

俄軍炸毀連外橋「15萬人斷援助」公墓爆滿　烏市長：已發生大屠殺

女星卵巢早衰「凍卵過程艱辛」　見大S有感：女人就要拿得起放得下

亞運《傳說》開放「戰場傳說」參戰　與GCS、ACS戰隊搶爭光資格

稽查57建案40違規！內政部：重大違規按戶「每間100萬從重裁罰」

花蓮引燃！全中運聖火繞台　首站離島接續逆時針環台

掃墓便民！花蓮13鄉鎮市發放鮮花　呼籲祭祖不忘防疫

台中平均1天抓25件酒駕！餐廳配合鼓勵代駕　送小菜和折價券

3惡煞闖淡水民宅「綁人手腳」搶8萬　警調查發現暗黑真相

推特傳口愛照「是豔遇嗎？」　無聊男想看入珠是什麼下場慘了

皮包骨狗住垃圾桶「當成自己家」　受驚秒躲進裡頭惹志工心疼

詹長權／即期疫苗銷毀太可惜！　還有這五種用途

國際熱門新聞

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

日本4/1成年下修！女高中生可簽約拍A片

普丁宣布「不友好國家」要用盧布買天然氣

俄軍第15位高級指揮官陣亡　二戰來最慘紀錄

美正式認定　俄羅斯在烏犯下戰爭罪

「破獲俄情報單位間諜網」　波蘭驅逐45名俄國外交官

俄1500人部隊一半被滅！　坦克兵傳崩潰輾過指揮官

即／烏克蘭重要橋梁被炸斷

北約秘書長控中散播「瞞天大謊」挺俄

澤倫斯基日本國會演說：俄國準備用沙林毒氣

加國狙神現身闢謠：我沒死！認險被俄軍轟死

普丁特使辭職！　俄侵烏以來請辭最高官員

9861人　俄軍陣亡人數意外曝光

更多熱門

相關新聞

俄籍女記者死於祖國砲轟！成第4名殉職記者

俄籍女記者死於祖國砲轟！成第4名殉職記者

俄烏開戰至今已滿1個月，俄羅斯年僅42歲的獨立媒體女記者鮑琳娜（Oksana Baulina）於23日前往烏克蘭基輔市波季利區（Podilskyi District）拍攝一處遭俄軍砲擊毀壞的購物中心時，不幸遭遇俄軍砲擊而死，成為俄烏開戰1個月以來第4名殉職的新聞工作者，同行的另外2名平民受傷。

普丁遭政變風險劇增！　國際制裁惹毛俄官員

普丁遭政變風險劇增！　國際制裁惹毛俄官員

俄外交官：俄羅斯有權使用核武

俄外交官：俄羅斯有權使用核武

歐美研議將俄羅斯踢出G20 陸外交部：任何成員都無權開除

歐美研議將俄羅斯踢出G20 陸外交部：任何成員都無權開除

加國狙神現身闢謠：我沒死！認險被俄軍轟死

加國狙神現身闢謠：我沒死！認險被俄軍轟死

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯Execution Squad

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面