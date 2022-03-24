俄軍炸毀連外橋「15萬人斷援助」公墓爆滿　烏市長：已發生大屠殺

▲烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）與哈爾科夫的難民在羅馬尼亞過境點相聚。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）遭俄羅斯軍隊圍困。烏克蘭人權官員說，俄軍炸毀了當地連接首都基輔的一條重要橋梁，切斷了運送物資與疏散平民的通道，導致大約15萬人被困在斷水斷電、沒有暖氣的城市。市長阿特羅申科（Vladyslav Atroshenko）直呼，這裡發生了「徹底的大屠殺」。

▲切爾尼戈夫（Chernihiv）救援人員抬著屍體。（圖／路透）

根據BBC報導，切爾尼戈夫位於基輔西北方約150公里，原有人口約30萬，座落於通往白俄羅斯的重要路線上。然而，烏克蘭人權官員丹妮索娃（Lyudmyla Denisova）表示，俄軍已摧毀一座橫跨傑斯納河（Desna river）的公路橋，這座橋不僅被用來運輸人道援助和疏散平民，也是通往基輔的一條重要通道，「今天切爾尼戈夫與基輔仍完全斷聯。」

丹妮索娃補充，目前切爾尼戈夫已失去電力、供水、暖氣，也幾乎沒有瓦斯可用，基礎設施被摧毀。切爾尼戈夫市長阿特羅申科（Vladyslav Atroshenko）在一段錄製影片中，拍下了遭到炸毀房屋、廣告招牌。他直呼，社區已經完全被摧毀，這裡發生了「徹底的大屠殺」，公墓已經無法容納更多遺體，只能延長暫存於太平間或冰庫的時間。

▲基輔西北部切爾尼戈夫遭俄軍圍困，民宅大樓與基礎設施被轟炸。（圖／路透）



根據《衛報》報導，俄軍圍困切爾尼戈夫後，約有15萬人受困當地，救援希望渺茫。當地官員嚴峻示警，目前飲用水正在耗盡，可能會發生與南部港市馬力波（Mariupol）相同的人道災難，「為了保護城市人口，從周四開始限制飲用水分配，每人可分得10公升。」

市長阿特羅申科說，俄羅斯的砲火瞄準市內醫院，與烏克蘭其他地方正在進行的消耗戰情況相似，「醫院也是軍事設施嗎？」、「他們的策略是故意摧毀平民與基礎設施」。他受訪稱，在俄軍轟炸下，切爾尼戈夫每天舉行40場葬禮，而戰前每天僅8場葬禮，每家醫院都容納約200名傷者，半數人口早已在和平時期就撤離。

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