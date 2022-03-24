俄駐聯合國公使：若北約挑釁　俄羅斯有權使用核武

▲ 紀柏梁14日於紐約聯合國總部出席安理會會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，克里姆林宮發言人22日拒絕排除莫斯科當局動用核武可能性，令美國國防部直指不負責任。俄羅斯駐聯合國公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）則表示，一旦北約「挑釁」，俄國就有權按下核按鈕。

前莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表、現為俄國駐美最高外交官之一的紀柏梁接受《天空新聞》訪問，被問及俄國總統普丁對核戰的看法時回答道，「若俄羅斯被北約激怒，若俄羅斯被北約攻擊，那有何不可？我們是個核大國。」

紀柏梁指出，「威脅俄羅斯並試圖干預是不正確的，因此和核大國打交道時，你當然必須考量你的行為可能產生的所有後果。」

美國政府先前發出正式聲明，譴責俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪。紀柏梁對此駁斥，「我不認為我們在烏克蘭犯下戰爭罪。當然這不是由我來評估，我不在那裡，你不在那裡，你是看影片，看很多被認為是假新聞的影片。你信一套，我信一套。」

《天空新聞》記者向紀柏梁展示烏克蘭南部馬力波一棟公寓被俄軍導彈擊中，兒童屍體被埋在狹窄戰壕裡的照片，但他不認為俄國應對此負責。他再度強調，「他們不是目標。我們從一開始就說了，我們的軍隊不會對烏克蘭平民構成威脅」，聲稱是烏克蘭攻擊自國建築及平民。

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