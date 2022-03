加拿大狙神現身闢謠：我沒死！認了險被俄軍轟死　驚險逃生過程曝

▲加拿大前狙擊手瓦利出面闢謠戰死傳聞。(圖/翻攝自Facebook/La Torche et l`Épée - The Torch and Sword)

記者葉睿涵/編譯

加拿大前狙擊手瓦利(Wali)最近被謠傳在基輔與俄軍對抗時慘被殺死,不過這名國際傭兵團成員最近在網上上傳了一張自己的照片,澄清自己「還活著」外,也透露他確實在俄軍的一次襲擊中,差點被一輛坦克炸飛。

據《每日郵報》報導,上月底,在烏克蘭總統澤倫斯基號召外籍志願者籌組國際傭兵團後,瓦利便在3月1日與未婚妻和1歲大的兒子告別,和另外3名同行的前加拿大士兵一同越境進入烏克蘭,趕赴基輔前線對抗「俄」勢力。

最近,網上有謠言稱,瓦利在基輔附近與俄軍作戰時不幸戰死,因此這名前狙擊手特別出面闢謠戰死傳聞,在臉書發布一張自己手持步槍、躺在球坑里的照片,還配文寫道「我還活著」。

他在接受加拿大《全球新聞》採訪時表示,他在前線「吃得好,睡得好」,完全沒想到他居然是最後一個得知自己死訊的人,「關於我戰死的謠言完全是無稽之談。我認為這是一種挑釁,但說實話,這種資訊戰在幾天後就會被戳破。而且事實上,我們不但給敵人造成了損失,還佔領了敵人的陣地。不幸的是,我們也失去了一些同袍,傷亡慘重」。

瓦利補充,俄羅斯人不喜歡近距離戰鬥,反而喜歡「像個暴徒一樣」轟炸建築、民宅等,「我也曾差一點在俄軍的砲襲中死去,當時俄軍開著坦克到處開火,剛好轟到距離我不到3公尺旁的建築物,但我很幸運地逃過了一劫。」

瓦利過去曾在加拿大軍隊當了12年的狙擊手,因此他的射擊技巧被磨練得相當精湛。他在2009年曾被派往阿富汗和美軍並肩作戰,隨後還在2015年加入庫德敢死隊(Kurdish),在伊拉克北部與恐怖分子ISIS戰鬥了4個月。

►「加拿大狙神」驚爆陣亡!傳參戰僅20分鐘被炸死 本人報平安了

►「加拿大狙神」參戰!曾在3.5公里外1槍擊殺目標 入境烏克蘭抗俄