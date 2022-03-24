智慧城市論壇3外賓染疫　陳時中坦言：第1天區隔未確實「將檢討」

記者洪巧藍／台北報導

智慧城市論壇已經累積3名外賓確診。衛福部長陳時中今日受訪坦言，本來計畫外賓應該與國人區隔，但有發現第一天並沒有區隔確實，將要檢討。

▲立法院社福衛環委員會，衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

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2022智慧城市論壇台北場的多名外賓未在機場採檢，隨即入住台北市晶華酒店，結果被台北市聯醫帶隊到酒店採檢，過去兩天一共確認3名外賓染疫，分別來自貝里斯、波蘭、巴拉圭。

陳時中今早出息立法院社福衛環委員會精神衛生法修法公聽會，會前受訪被問及最新染疫情況，陳時中表示，目前沒有增加人數。而有醫師認為入境外賓要和國人區隔，陳坦言，本來計畫也是這樣，才會有隨團帶領區隔，但第一天並沒有區隔確實，要檢討。

陳時中也進一步說明未確實區隔狀況，本來外賓應該和國人完全區隔，但是初步瞭解曾經在展場和民眾互動，雖非密切接觸。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，智慧城市論壇除確診個案外，其餘27名外賓列居家隔離，也會安置在防疫旅館。8位本國籍隨行秘書也會列居家隔離，司機則在釐清接觸情形。市府工作人員則以自主健康管理方式進行。

台北場論壇只要有外賓參加的部分都會取消，其他論壇與展場都會繼續，台北市政府也匡列所有參展廠商與工作人員造冊，提供快篩供相關人員進行。