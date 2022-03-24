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俄1500人部隊一半被滅！　坦克大兵傳崩潰「輾過指揮官」

 

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍前線屢傳士氣低落，一名烏克蘭記者近日分享疑似從俄軍內部流傳出的影片，因為一支部隊大半遭到烏軍消滅，一名俄軍士兵崩潰抗議，直接開坦克輾過自己的指揮官。指揮官下肢受重傷，被送往白俄羅斯醫院救治。

▲▼坦克大兵傳崩潰「輾過指揮官」 。（圖／翻攝推特「@MikeSington」）

▲梅德維捷夫傳遭士兵開坦克輾過下肢。（圖／翻攝推特「@MikeSington」）

英國《每日郵報》報導，烏克蘭記者齊巴留克（Roman Tsymbaliuk）22日在臉書貼文中表示，一支在烏克蘭北部戰線、1500人的旅級部隊，在與烏軍對戰中人員死傷大約750人，而一名坦克兵選擇與其對抗敵人，乾脆打倒自己部隊的指揮官梅德維捷夫（Yuri Medvedev）上校，開坦克直接輾過他的下肢。

「梅德維捷夫現在人在白俄羅斯的醫院裡，並且獲得了勇氣勳章」，齊巴留克表示上校在靜養的同時，正在等待一筆補償金。

目前尚無第三方消息證實此次事件，根據報導指出，該影片流出的源頭是車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），而他是普丁的親密盟友。影片中梅德維捷夫被放上擔架，雙腳加壓固定併用大毛巾遮蓋，並由一隊醫療官兵送往白俄羅斯治療。

影片中醫療官兵問梅德維捷夫狀況，梅德維捷夫回答「還可以」，之後官兵要他別把防彈背心脫下來。

齊巴留克並未更新後續，不清楚該名被指輾過長官的士兵目前的下落，不過目前許多跡象顯示，俄軍過去一周遲遲無法推進，前線士兵因此士氣低落。北約23日估計俄軍入侵烏克蘭至今，軍員死亡人數在7000至1.5萬人之間。

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