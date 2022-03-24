怨朋友「請喝飲料因太貴翻臉」　她這句話卻引眾人反酸：貪小便宜

▲一名女網友抱怨，朋友說要請喝飲料最後翻臉。（資料圖／記者許力方攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友表示，她朋友說要請大家喝飲料，她就開玩笑地在群組上號召大家點貴的，結果最後的價格真的偏高，該名請客的朋友就此開始對她冷淡，讓她無奈「要不然當初就不要請啊」，不過網友卻認為，原PO說的話才是問題本身。

「平常算很交好所以我就開玩笑要大家點貴的」，從原PO附上的對話截圖中可見，朋友A在群組說要請客後，有2名朋友選了較平價的單茶飲品，原PO這時則在群組回應，「你們怎麼都點便宜的，不會點貴一點的喔」，自己也選擇了一杯95元的草莓飲品。

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▲網友發文。（圖／翻攝自DCARD）



沒想到原PO話一出，不僅後續的朋友都點價格較高的飲料，連先點好的人也將原本選擇的單茶更改，原PO指出，沒想到朋友A事後就對她異常冷淡，說要幫忙出一點也被拒絕，「要不然當初就不要請啊，現在也不知道要怎麼跟他溝通，遇到這種無聊的事真的傻眼」。

文章引起網友熱烈討論，多數人認為是原PO的問題，「你這樣講他會覺得你把他當盤子打，感覺很差欸，而且你完全不覺得自己講話有問題，那不是小不小氣的問題，是你很不客氣、講話方式很白目」、「不是那幾十塊的問題，是抓到機會就要佔爆便宜的吃相真的很難看」、「光是我一個路人看你這種說話方式就不太爽了，更何況你朋友還花錢，而且還是被自己朋友坑」、「自己佔便宜就算了，還要大家跟著你一起」。

不過也有人說，「平常都捨不得喝飲料，有人請客的時候當然是點爆」、「要請客就要有心裡準備吧」、「真的說要請飲料就不會在意這些錢啦…但前提是你們的交情」。