北約、G7峰會24日登場！　英國將宣布擴大軍援烏克蘭

▲英國首相強生表示，英國將會協同盟友擴大對烏克蘭的金援和軍援。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登已經抵達歐洲，準備進行一系列北約、七大工業國集團（G7）峰會；英國也預計在24日當天的峰會中，宣布新的軍援烏克蘭重大措施。

CNN報導，唐寧街23日釋出新聞稿，英國將會在24日的北約和G7峰會上，宣布新一輪軍援烏克蘭措施，內容包括6000顆飛彈，如反坦克飛彈以及高爆武器等，以及金援烏克蘭軍隊3300萬美元（約新台幣9.43億元）。

唐寧街表示加上這次援助措施，軍援烏克蘭的飛彈總數已經翻倍超過1萬枚，用於人道和經濟的援助總金額更上看5.28億美元（約新台幣151億元）。

此外，英國政府還會撥出額外的550萬美元（約新台幣1.57億元）預算給《英國廣播公司國際頻道》（BBC World Service），用於打擊在俄羅斯和烏克蘭的不實消息與假新聞，這筆款項部分也會用於資助國際刑事法庭，針對俄烏戰爭期間發生的戰爭罪進行調查。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，「普丁在烏克蘭已經吃下敗仗」，因為烏克蘭人民展現出卓絕的勇氣和守護家國的決心，「但在俄羅斯把烏克蘭鄉鎮和城市打成廢墟的同時，我們不能袖手旁觀。英國將會和我們的盟友加大對烏克蘭的軍事和經濟支持，在他們反守為攻的同時，強化他們的防禦能力。」