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他靠網咖起家一年賺10億　今成「5家上市櫃公司」董事長

張祐銘從小成績優異，被選為模範生，還為了競選小市長自製宣傳海報，家中雖非經商，他卻相當有商業頭腦懂得行銷、展現自己，長大後更是白手起家一手創建上曜集團。（圖／張祐銘提供）

▲張祐銘從小成績優異，被選為模範生，還為了競選小市長自製宣傳海報，家中雖非經商，他卻相當有商業頭腦懂得行銷、展現自己，長大後更是白手起家一手創建上曜集團。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

「台南豪宅王」上曜建設董事長張祐銘的創業歷程，精采程度不輸給他無償出借工地拍攝而成的電視劇《做工的人》。大學就創業的張祐銘，早年以「大都會連鎖網咖」年營收10億元稱霸，如今橫跨建築、IC設計、化工、網路科技，已是5家上市櫃公司董事長的他，今年才49歲。

張祐銘1973年生，土生土長台南人，父親曾任報社駐地特派記者，自小就聽遍父親分享形形色色人事物，對社會脈動相當敏銳；大學念的是機械系，卻偏愛跨系選修商業課程。雖家中非從商，張祐銘卻擁有超齡的商業頭腦和人生閱歷，且膽大過人。

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讀大學時，張祐銘看到同學為了賺生活費跑去當家教，他腦筋一動，在學校宿舍裡承接了學長留下的專線電話，到校外張貼傳單接家教案，再媒介給同學，憑著仲介的副業每月輕鬆坐收2、3萬元；大三更接觸直銷業、保險業，看好當時台灣投保率才1成多，還有很大的市場可以發揮，他把傳銷方式用在保險建立下線，在大四畢業前，月收入就達50萬元。

張祐銘是家中長子，有1個弟弟、2個妹妹，他自曝家庭教育雖嚴格，但同時又是「自由奔放」，他上大學後就沒有再跟父母要過生活費，都是靠自己打工賺錢，爸爸也知道他從事保險工作，而且還是他的下線。（圖／張祐銘提供）

▲張祐銘是家中長子，有1個弟弟、2個妹妹，他自曝家庭教育雖嚴格，但同時又是「自由奔放」，他上大學後就沒有再跟父母要過生活費，都是靠自己打工賺錢，爸爸也知道他從事保險工作，而且還是他的下線。

1997年退伍後首次創業，張祐銘憑著保險超級業務員的實力，挑戰創立保險經紀人公司，才2年旗下就招攬了1、2千名經紀人，20多歲就已是月收入200多萬元的高薪族，並在高雄買下了套房和透天厝共7戶房子。

保經事業步入穩定，喜歡挑戰、闖蕩的張祐銘，心中又觸發了創業念頭，當年正值網咖業興起，雖然市場已有眾多競爭者，但他似乎沒在怕，一頭栽入網咖連鎖事業，創立「大都會網路咖啡美食館」。

「以前我玩新海爭霸、世紀帝國，當初開網咖只是想玩遊戲免費，為了做市場區隔，我提供燈光美氣氛佳的環境、最高級的電腦設備，沒有菸味、注重服務，再導入餐飲業，沒想到誤打誤撞挖了一大桶金。」

由於大都會網咖有別於競爭者，以餐飲為主要收入，因此免費上網的犧牲打，在業界造成翻天覆地的動盪。拓點爭霸戰的故事場場精彩，他隨便舉台中為例，「當年台中網咖密集度最高的向上南路，整條街有36家網咖，上網費一小時40元，我在中間開了旗艦店，打出免費上網半年，半年後全收光只剩下大都會。」

張祐銘表示，網咖半夜本來就沒什麼人，所以決定拿來做促銷免費上網，當時所有幹部都反對，結果實際執行效果出乎預料，為了搶免費上網，熱門到10點就有人排隊還排不到，同時帶動中班早班生意，營業額不降反升多了3成。（圖／翻攝自大都會網咖臉書、上曜集團提供）

▲張祐銘表示，網咖半夜本來就沒什麼人，所以決定拿來做促銷免費上網，當時所有幹部都反對，結果實際執行效果出乎預料，為了搶免費上網，熱門到10點就有人排隊還排不到，同時帶動中班早班生意，營業額不降反升多了3成。

當年大都會展店所到之處，令同業聞風喪膽，免費上網表面看似紅海的廝殺，大都會卻靠優質餐飲收入，創造出一片新藍海，全盛時期在全台擁有40家店，一年營業額10億元。

「我把做直銷複製下線的那一套拿來開連鎖店，複雜的東西簡單化，簡單的東西重複做，好像有異曲同工之妙，再加上網咖老闆都是年輕人，大多沒有經營管理經驗，財團覺得複雜、沒錢賺，也不願意進來，大都會網咖就在這行業裡稱霸！」張祐銘開玩笑地說，當時父親看到他展店一家又一家，擔心泡沫化還一直勸他「麥擱弄啦！麥擱弄啦！」

不過隨著時代轉變，網咖也碰上由盛而衰的挑戰，大都會如今僅剩不到10間店面。近幾年，大都會跟系統商研發了一套程式，只要沒有客人，閒置的電腦就會自動挖礦，一個月能產出好幾百萬的經濟效益。張祐銘說，「社會變化太快，需要不斷推陳出新、轉型去應變這個時代，NFT、虛擬貨幣、虛擬地產我也都有涉略，我喜歡新東西，對這些新創產業很有興趣。」

大都會下一步怎麼走？張祐銘的回答不是「撐下去」或是「收起來」，他又拋出了新的想法，計畫利用大都會原有的餐飲資源，創造一個便當外送的品牌，「用現有資源擴張，這樣成本最低、風險最小。」張祐銘分享他經營的核心理念就是「創新」與「差異化」，面對產業趨勢變化快速，張祐銘隨時應變將夕陽產業淘汰轉型，和尋找下一個金雞母。

張裕銘大學就靠著仲介家教、拉保險攢下不少創業資金，目前擔任上曜建設總經理、上裕營造董事長的宋育豪（左），其實是張祐銘大學就一起做創業的夥伴。（圖／林榮芳攝）

▲張裕銘大學就靠著仲介家教、拉保險攢下不少創業資金，目前擔任上曜建設總經理、上裕營造董事長的宋育豪（左），其實是張祐銘大學就一起做創業的夥伴。

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