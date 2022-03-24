不斷更新／美總統拜登抵歐洲　澤倫斯基呼籲發起324大遊行

▲烏克蘭總統澤倫斯基在日本國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕、羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭開戰已經滿1個月，不過俄軍遲遲無法拿下烏克蘭首都基輔，各方報告顯示俄軍士兵、軍火武器與設備出現大量傷亡與損失。烏軍力守馬力波、切爾尼戈夫，阻止俄軍向基輔挺進。開戰以來，烏克蘭已有121名兒童死亡、167名兒童受傷。烏克蘭總統澤倫斯基更像日本國會發表演說，尋求日本支持。

【08:13】

開戰以來善於操作訊息輿論的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），也呼籲世界各國的民眾，在3月24日當天發起全球大型示威遊行，繼續對俄羅斯施壓。

【07:48】

美國總統拜登已經抵達歐洲，準備進行一系列北約、七大工業國集團（G7）峰會；英國也預計在24日當天的峰會中，宣布新的軍援烏克蘭重大措施。

【07:22】

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約領袖們將同意在歐洲東部盟邦保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克派遣4個「戰鬥群」。

【07:16】

俄羅斯通訊監管機構23日反擊，封鎖Google News在俄國露出，並指控Google News允許大量針對俄軍在烏軍事行動的假新聞傳播。

【06:48】



烏克蘭總統澤倫斯基於俄烏開戰後，在歐洲、美國、加拿大等國會進行視訊演說，23日他在日本國會發表視訊演說，內容講述許多日本人能感同身受的事件。會後日本首相岸田文雄表示，澤倫斯基的演說讓他十分感動，日方會考慮進一步提供烏克蘭人道援助。

【05:32】

在美國總統拜登直指俄羅斯總統普丁為「戰犯」後，美國國務卿布林肯今天宣布，在審慎檢視現有資訊與情資後，美方正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。

【05:27】

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日指控，在俄羅斯攻擊烏克蘭之際，中國給予俄國政治支持，散播「瞞天大謊」。

【05:25】

根據《BBC》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的國際特使丘拜斯（Anatoly Chubais）已經辭職，成為自俄國入侵烏克蘭以來請職的最高級官員。

【00:37】

烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說，內容涵蓋讓日本人感同身受的元素，包括核武之害、核災、沙林毒氣恐攻等，一席演說讓日本首相岸田文雄、執政黨自民黨政調會長高市早苗等政治人物及許多民眾內心受到撼動。

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