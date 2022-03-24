　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／美總統拜登抵歐洲　澤倫斯基呼籲發起324大遊行

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在日本國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基在日本國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕、羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭開戰已經滿1個月，不過俄軍遲遲無法拿下烏克蘭首都基輔，各方報告顯示俄軍士兵、軍火武器與設備出現大量傷亡與損失。烏軍力守馬力波、切爾尼戈夫，阻止俄軍向基輔挺進。開戰以來，烏克蘭已有121名兒童死亡、167名兒童受傷。烏克蘭總統澤倫斯基更像日本國會發表演說，尋求日本支持。

【08:13】

開戰以來善於操作訊息輿論的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），也呼籲世界各國的民眾，在3月24日當天發起全球大型示威遊行，繼續對俄羅斯施壓。

【07:48】

美國總統拜登已經抵達歐洲，準備進行一系列北約、七大工業國集團（G7）峰會；英國也預計在24日當天的峰會中，宣布新的軍援烏克蘭重大措施。

【07:22】

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約領袖們將同意在歐洲東部盟邦保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克派遣4個「戰鬥群」。

【07:16】

俄羅斯通訊監管機構23日反擊，封鎖Google News在俄國露出，並指控Google News允許大量針對俄軍在烏軍事行動的假新聞傳播。

【06:48】

烏克蘭總統澤倫斯基於俄烏開戰後，在歐洲、美國、加拿大等國會進行視訊演說，23日他在日本國會發表視訊演說，內容講述許多日本人能感同身受的事件。會後日本首相岸田文雄表示，澤倫斯基的演說讓他十分感動，日方會考慮進一步提供烏克蘭人道援助。

【05:32】

在美國總統拜登直指俄羅斯總統普丁為「戰犯」後，美國國務卿布林肯今天宣布，在審慎檢視現有資訊與情資後，美方正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。

【05:27】

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日指控，在俄羅斯攻擊烏克蘭之際，中國給予俄國政治支持，散播「瞞天大謊」。

【05:25】

根據《BBC》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的國際特使丘拜斯（Anatoly Chubais）已經辭職，成為自俄國入侵烏克蘭以來請職的最高級官員。

【00:37】

烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說，內容涵蓋讓日本人感同身受的元素，包括核武之害、核災、沙林毒氣恐攻等，一席演說讓日本首相岸田文雄、執政黨自民黨政調會長高市早苗等政治人物及許多民眾內心受到撼動。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
「我是老闆兒子」逼外送份量加大　未婚老闆1招霸氣反制
烏克蘭佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人
粿粿答應求婚爆懷孕！徐乃麟「擁抱祝福笑說3字」
快訊／陳時中證實採購200萬劑Novavax！第5種疫苗要來
罕見！龍德家商停招又復招　「新增3科」聲明曝
米砂被圍剿刪文！爆「AV女優被猥褻因職業不起訴」　55字曝原
快訊／花蓮規模5.3地震！　最大震度4級
快訊／又有地震！　08:38初判震度4級
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄國驅逐美外交官！列「不受歡迎人物」名單　報復美驅逐駐聯12人

不斷更新／美總統拜登抵歐洲　澤倫斯基呼籲發起324大遊行

俄1500人部隊一半被滅！　坦克大兵傳崩潰「輾過指揮官」

俄侵烏滿1個月！　澤倫斯基喊話全球人民上街：發起324大遊行

快訊／南韓前總統朴槿惠出院了！　笑容滿面：感謝各界擔憂

北約、G7峰會24日登場！　英國將宣布擴大軍援烏克蘭

北約召開緊急會議　東翼擬增派「4個戰鬥群」捍衛盟邦

俄羅斯封鎖「Google News」　控傳播假新聞

澤倫斯基演說感動日本！　首相岸田文雄：考慮追加對烏人道援助

西方擬再對俄制裁油價大漲！　美股收跌448點

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

俄國驅逐美外交官！列「不受歡迎人物」名單　報復美驅逐駐聯12人

不斷更新／美總統拜登抵歐洲　澤倫斯基呼籲發起324大遊行

俄1500人部隊一半被滅！　坦克大兵傳崩潰「輾過指揮官」

俄侵烏滿1個月！　澤倫斯基喊話全球人民上街：發起324大遊行

快訊／南韓前總統朴槿惠出院了！　笑容滿面：感謝各界擔憂

北約、G7峰會24日登場！　英國將宣布擴大軍援烏克蘭

北約召開緊急會議　東翼擬增派「4個戰鬥群」捍衛盟邦

俄羅斯封鎖「Google News」　控傳播假新聞

澤倫斯基演說感動日本！　首相岸田文雄：考慮追加對烏人道援助

西方擬再對俄制裁油價大漲！　美股收跌448點

俄國驅逐美外交官！列「不受歡迎人物」名單　報復美驅逐駐聯12人

不是只有Lisa這樣戴！香奈兒也玩「髮飾當手環」　絕美大腸圈盤點

快訊／名製作人邱瓈寬現身北檢　被控侵占恩師裴祥泉上億遺產

邱太三：「維護中華民國主權」與馬英九「兩岸互不承認主權」不同

春訓首戰確定！鈴木誠也好期待　與日本不同氣氛　

21歲女酒駕撞傷人「住院神隱」　他全身紗布20萬單車也成廢鐵

《鐵路法》初審鬆綁台鐵土地運用　民團憂加劇「土地掠奪」

7歲愛女遭批「醜的慘絕人寰」震怒不發微博！立威廉護女二度發聲

加99元多一份沙朗牛排　日式家庭餐廳4／15前週四週五限定優惠

吳斯懷、陳柏惟有共同點！　都是高端疫苗的股東　

花蓮強震狂搖一整夜！　玉興橋斷裂崩塌畫面曝

國際熱門新聞

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

日本4/1成年下修！女高中生可簽約拍A片

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

俄軍第15位高級指揮官陣亡　二戰來最慘紀錄

美正式認定　俄羅斯在烏犯下戰爭罪

「破獲俄情報單位間諜網」　波蘭驅逐45名俄國外交官

北約秘書長控中散播「瞞天大謊」挺俄

澤倫斯基日本國會演說：俄國準備用沙林毒氣

普丁特使辭職！　俄侵烏以來請辭最高官員

9861人　俄軍陣亡人數意外曝光

西方擬再對俄制裁油價大漲！　美股收跌448點

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」

雀巢宣布：暫停對俄提供「絕大多數產品」

美國史上首位女國務卿　歐布萊特逝世

更多熱門

相關新聞

俄1500人部隊一半被滅！　坦克兵傳崩潰輾過指揮官

俄1500人部隊一半被滅！　坦克兵傳崩潰輾過指揮官

俄軍前線屢傳士氣低落，一名烏克蘭記者近日分享疑似從俄軍內部流傳出的影片，因為一支部隊大半遭到烏軍消滅，一名俄軍士兵崩潰抗議，直接開坦克輾過自己的指揮官。指揮官下肢受重傷，被送往白俄羅斯醫院救治。

俄侵烏滿1個月！　澤倫斯基喊話：全球發起324大遊行

俄侵烏滿1個月！　澤倫斯基喊話：全球發起324大遊行

北約、G7峰會24日登場！　英將擴大軍援烏克蘭

北約、G7峰會24日登場！　英將擴大軍援烏克蘭

北約緊急會議　東翼擬增派4個戰鬥群

北約緊急會議　東翼擬增派4個戰鬥群

俄封鎖「Google News」　控傳播假新聞

俄封鎖「Google News」　控傳播假新聞

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯普丁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

騎士遭闖燈廂型車撞死　遺留上工便當灑落一地

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

和平醫院確診淪陷！　內科主任被爆竟是防疫破口

《香蜜》男星逆整型　「蛇精男→天菜」網：醫學奇蹟

斯亞遭霸凌！點名《大熱門》：低級行為

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面