快訊／南韓前總統朴槿惠出院了！　笑容滿面：感謝各界擔憂

▲南韓前總統朴槿惠出院。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠去年12月24日獲得文在寅政府特赦，不過因身體健康因素，12月31日拿到赦免證後便還是在三星首爾醫院住院治療，今（24）日上午8時30分（台灣時間上午7時30分）終於出院，預計會先到國立首爾顯忠院參謁父親、前總統朴正熙，之後驅車直奔位於大邱市達城郡的新宅。

經過4年多的監獄生活、4個多月的醫院治療，朴槿惠如今顯得氣色十分良好，只見她戴上口罩、穿上藍黑色大衣，準時從三星首爾醫院本館大門走出來，且不用坐輪椅。現場擠滿許多支持者，以及前國會議員閔庚旭、前檢察總長與法務部長金淇春等國民力量（前身為自由韓國黨、新世界黨）黨內親朴政界人士，支持者一見到朴槿惠步出大門，便大喊，「朴槿惠總統好」、「歡迎朴總統」、「愛妳，朴總統」。

▲南韓前總統朴槿惠出院。（圖／達志影像）



朴槿惠態度從容地站在鏡頭前回答記者提問，她以微笑回應支持者們的歡呼，「身體健康狀態已恢復許多，時隔5年才終於向全國人民打聲招呼，多虧各界擔憂，健康才恢復許多。過去4個月以來，三星首爾醫院醫療人員與相關人士費盡心力為我治療，在此表達感謝之意。」

不過在記者提問未來動向時，朴槿惠便直接搭上座車，預計將前往國立首爾顯忠院參謁父親。

據悉，朴槿惠3月5日才到醫院附近的投票所參加總統大選的「事前投票」，當時她被拍到氣色良好、且能獨自步行。外界關注，朴槿惠發表談話時是否將提及總統當選人尹錫悅、或是即將於5月上任的尹錫悅政府；而尹錫悅也不排除直接前往大邱拜訪朴槿惠。先前，尹錫悅曾主導偵辦朴槿惠、崔順實的閨蜜門干政案。

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