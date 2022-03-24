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和平院區淪陷！新冠肺炎、一般病人都他顧　內科主任恐成防疫破口

和平醫院3月22日才發生護理師確診，又有知情人士控訴腎臟科主任陳永泰無視院內防疫規範，照護新冠肺炎的病人又收治一般住院病人。（圖／侯世駿攝，CTWANT合成）

▲和平醫院3月22日才發生護理師確診，又有知情人士控訴腎臟科主任陳永泰無視院內防疫規範，照護新冠肺炎的病人又收治一般住院病人。（圖／CTWANT合成，下同）

圖、文／CTWANT

臺北市立聯合醫院和平院區（簡稱和平醫院）驚傳照顧發燒篩檢站的護理師確診，連帶導致其丈夫兒子也「中鏢」，市長柯文哲認為此案反映出社區又有不明感染源，不過外界質疑是院內感染，本刊更接獲獨家資料，身兼腎臟室和外科主任的醫師陳永泰疑似在輪守A7新冠肺炎隔離病房時，同時又照顧一般病房的住院病人，如成防疫破口，後果不堪設想。

本刊調查，和平醫院開始收治新冠肺炎病人已經2年，目前有3層樓收治新冠病人，且集中在門診大樓A棟，院方也對醫療人員照顧病患有嚴格規範，根據和平婦幼內科部對話截圖顯示，再次提醒，輪值進專責病房的醫師，當天勿排門診或其他醫療業務，也就是説告誡醫師們必須遵守「分艙分流原則」。

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據和平醫院住院資料顯示，主治醫師陳永泰照顧的病患中，8位為A棟病房收治的新冠肺炎病患，6位為B棟一般住院病人，然而，他遭控訴上月23日輪守A7新冠肺炎隔離病房，須進入病房探視隔離病人時，卻又同時照顧一般病房的住院病人。

由於B棟病人仍然繼續掛在陳永泰名下，且持續收治B棟住院病人，匿名者質疑，病人萬一出事，陳永泰可以在Ａ棟回B棟看病人嗎？況且A棟照顧新冠肺炎病人已有衛福部核發得獎金，難道要罔顧B棟病人及醫療人員的安危，堅持不請別人代為看治病人嗎？此舉是否違反防疫規範及院內規範？

和平醫院A棟新冠肺炎病患與B棟住院病人，主治醫師都是陳永泰，內部群組有人質疑，萬一造成防疫破口，將導致交叉感染。（圖／投訴人提供）

▲和平醫院A棟新冠肺炎病患與B棟住院病人，主治醫師都是陳永泰，內部群組有人質疑，萬一造成防疫破口，將導致交叉感染。

匿名者還透露，專科護理師都有問陳永泰，是否將B棟病人轉給其他同科醫師協助照護，但陳永泰仍覺得不需要，質疑未來將是內科部長人選的陳永泰做法可議，院方若縱容他違反醫院規範，沒以身作則，如何要求其他醫師遵守呢？

據悉，陳永泰醫師畢業於臺北醫學大學醫學系，2013年就在和平醫院開診，現任腎臟內科的主治醫師，專長是慢性腎臟衰竭、慢性腎炎、蛋白尿等，目前還擔任腎臟科、內科及洗腎室主任。

針對匿名陳情，北市議員應曉薇表示，醫院醫護人員都相當辛苦，尤其照顧新冠肺炎專責病房，對醫護人員來說，此舉可能有風險，感受上也不好。應曉薇強調，現在是新冠肺炎期間，即使醫師原本可以雙邊治療，但現在這時間可能不太合適，「這封匿名陳情，可能是院內醫護人員擔心交叉感染，甚至釀成當年SARS的窘境，才會向我們反應，這部分我們有責任去了解，衛生局也該盡快調查」。

對此，聯合醫院和平婦幼院區醫務長陳重榮表示，和平院區澄清是行政作業疏失，該醫師因忙於疫情及照顧病人，並未在第一時間將非確診病人轉給代理醫師，並非同時照護一般住院病患及新冠肺炎病患，經查明處理並再次提醒，當醫師進入專責病房值班時，應依規定將原照護病人轉給代理醫師，以維護病人權益。

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