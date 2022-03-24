俄羅斯封鎖「Google News」　控傳播假新聞

▲俄羅斯以「提供散播假新聞管道」為由，封鎖Google News。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

Google在俄軍入侵烏克蘭後，於本月1日證實將《今日俄羅斯》（RT）等俄國資助機構從Google News中移除。俄羅斯通訊監管機構23日反擊，封鎖Google News在俄國露出，並指控Google News允許大量針對俄軍在烏軍事行動的假新聞傳播。

路透社引述俄羅斯《國際文傳電訊社》（Interfax）指出，俄國通訊監管機構已經像俄羅斯總檢察長要求，在國內全面封鎖Google News，理由是Google News提供許多對俄軍在烏「特別軍事行動」不真實的訊息傳播。

俄羅斯近日通過一項法案，禁止進行任何曲解俄羅斯軍隊的報導刊出。對此，Google尚未做出評論。

Google全球事務總裁華克（Kent Walker）1日發文指出，在烏克蘭危機中，「我們正採取獨特措施遏止錯誤訊息的傳播，阻斷網路假訊息。」Google News當天起即把俄國資助機構在Google News相關新聞功能中全數移除，此前Google旗下的YouTube和廣告工具的部分功能中，也針對俄羅斯政府資助的新聞機構進行限制。