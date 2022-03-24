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東區網紅燒肉店成惡鄰　窗戶全是油！街坊喪失開窗的權利

位於忠孝新生站附近的「佐藤燒肉店」，被附近住戶投訴，該店營業產生的油煙、灰燼，嚴重影響住戶生活品質，就算加裝排氣管，黑煙仍到處亂竄。（圖／黃威彬攝、民眾提供）

▲位於忠孝新生站附近的「佐藤燒肉店」，被附近住戶投訴，該店營業產生的油煙、灰燼，嚴重影響住戶生活品質，就算加裝排氣管，黑煙仍到處亂竄。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

知名燒肉飯專賣店「佐藤精肉」在台北市有多家分店，更因餐點美味、口味獨到受到大眾喜愛，開業4年以來一直都生意興隆，饕客們更在網路上爭相追捧，業者賺得眉開眼笑、盆滿缽滿，周遭住戶卻是苦不堪言，疑因佐藤精肉排煙系統不足，導致附近民眾長年得忍受噁心的油煙和灰燼，連防火巷內都被堆放營業用器材，逼得當地住戶集體抗議，直言業者拿「街坊的健康和安全換錢」。

本月（3月）17日晚間7時許，本刊與10多名住戶相約，他們都是佐藤精肉的街坊鄰居，講起這些年來所受的委屈，抱怨聲此起彼落，每個人無不捶胸頓足，直言佐藤精肉讓街坊鄰居回家宛如噩夢，多次抗議卻都沒得到正面回應，只能含淚在油膩膩的煙霧中度過一天又一天。

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本刊調查，佐藤精肉位於台北市中正區八德路一段巷弄2樓中，此處屬於台北市精華住商混合地區，當地居民原先在此安居樂業，但佐藤精肉4年前搬來後，他們寧靜的生活就此破碎，佐藤製作燒肉時產生的油煙和灰燼如鬼魅般在附近鄰居的家中揮之不去，防火巷也被器材堆滿，毫無質量的生活也讓大家叫苦連天。

多名住戶出面控訴，燒肉店的黑煙嚴重影響住戶們的身體健康、居住品質，目前超過50位住戶連署，希望燒肉店能夠搬家。（圖／黃威彬攝）

▲多名住戶出面控訴，燒肉店的黑煙嚴重影響住戶們的身體健康、居住品質，目前超過50位住戶連署，希望燒肉店能夠搬家。

「只要他們一開始營業，我的房子全部都是油煙，甚至窗戶、紗窗上，還會積一層油，甚至牆壁不到3天，就染上灰塵。」阿美姊（化名）就住在佐藤精肉隔壁，她提到，每當燒肉店開始營業，自己就必須到友人家「避難」，因為就算將門窗緊閉，甚至在窗框貼上密封膠帶，惱人的油煙依舊會充滿整間房子。

阿美姊說，自己有家歸不得，她去年底換了遮雨棚，一拆下來發現竟都是黑黑的油漬，她更不是唯一的受害者，附近民眾幾乎都有這種狀況，大家絞盡腦汁抵抗黑煙，卻也把自己家弄得密不通風、黑漆一片，白天時連光都透不進來。

「我們家的狀況一樣嚴重，只要有窗戶，或是通風的地方，我都用帆布、塑膠板封起來。」同樣和佐藤精肉比鄰的阿輝伯說到，他為了阻隔油煙、灰燼，將家中所有的通風口都封起，窗戶上也掛滿厚厚「防護罩」，就算是早上，家中仍黑漆漆一片，只能趁「佐藤」休息時才能稍微打開，換取些微清新空氣與陽光。

居住在此的住戶，喪失開窗的權利，就算是天氣晴朗的天氣，仍須把窗戶關的緊緊的，甚至有的還必須以帆布、塑膠布密封。（圖／民眾提供）

▲居住在此的住戶，喪失開窗的權利，就算是天氣晴朗的天氣，仍須把窗戶關的緊緊的，甚至有的還必須以帆布、塑膠布密封。

然而，住戶們長期向環保局、都發局檢舉，但環保稽查員只規勸廠商更換設備，勸導搬離無效，而店家則回應環保局，已經花大錢升級設備，但住戶卻控訴長期以來不見效果，只盼相關局處能介入處理，還給他們開窗的權利。

對此，本刊致電佐藤精肉，店員表示店長、老闆並不在店內，但公司確實有接到附近住戶投訴，不過上個月，已經斥鉅資加裝處理油煙設備，「我們現在整個3樓都擺放淨化油煙設備，應該未來不會有這種問題。」而針對後巷雜物，該店員表示並不清楚，本刊留下電話，盼店長、老闆能夠回電，但截稿前未獲得近一步訊息。本刊也致電台北市環保局，連姓大隊長表示，確實接獲相關檢舉，而局處人員獲報後，都有到場輔導該燒肉店，該店家去年年中，有更新排煙設備，將油煙遷至屋頂排放，未來若又接獲相關檢舉，將會持續勸導、輔導該燒肉店家。

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