西方擬再對俄制裁油價大漲！　美股收跌448點

▲美國股市3大指數收跌。（圖／路透社）
文／中央社紐約23日綜合外電報導
西方國家領袖正聚集布魯塞爾，擬對俄羅斯祭出更多制裁措施，以迫使俄國終止對烏克蘭的戰爭，國際油價今天攀升，美國股市3大指數收跌。
道瓊工業指數下跌448.96點或1.29%，以34358.50點作收。
標準普爾指數下挫55.37點或1.23%，收在4456.24點。
科技股那斯達克指數挫跌186.21點或1.32%，收13922.61點。
費城半導體指數下跌85.53點或2.48%，收3360.32點。
▲美國股市3大指數收跌。（圖／路透社）
文／中央社紐約23日綜合外電報導
西方國家領袖正聚集布魯塞爾，擬對俄羅斯祭出更多制裁措施，以迫使俄國終止對烏克蘭的戰爭，國際油價今天攀升，美國股市3大指數收跌。
道瓊工業指數下跌448.96點或1.29%，以34358.50點作收。
標準普爾指數下挫55.37點或1.23%，收在4456.24點。
科技股那斯達克指數挫跌186.21點或1.32%，收13922.61點。
費城半導體指數下跌85.53點或2.48%，收3360.32點。
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