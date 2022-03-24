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澤倫斯基演說感動日本！　首相岸田文雄：考慮追加對烏人道援助

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在日本國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基在日本國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

 記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基於俄烏開戰後，在歐洲、美國、加拿大等國會進行視訊演說，23日他在日本國會發表視訊演說，內容講述許多日本人能感同身受的事件。會後日本首相岸田文雄表示，澤倫斯基的演說讓他十分感動，日方會考慮進一步提供烏克蘭人道援助。

綜合報導，繼澤倫斯基先前成為第一位在英國下議院發表演說的外國領導人後，他也成為首位在日本國會發表演說的外國領袖，此次他透過視訊向日本援烏表達謝意，內容還提及俄羅斯控制車諾比核電廠，可能使用沙林毒氣等生化武器攻擊烏克蘭，甚至動用核武，這些事件都能呼應日本的共同危機感，如二戰末期日本被投下2顆原子彈，以及311大震後的福島核災，還有東京地鐵沙林毒氣事件。

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄考慮加大對烏援助。（圖／路透）

澤倫斯基演說結束後，岸田文雄讚賞他在極端艱困的情況下，仍展現保衛祖國以及烏克蘭人民的決心與氣魄，令人相當感動。岸田文雄也提到烏克蘭的學校、醫院、劇院等民用設施遭到無差別攻擊，導致平民喪生，不能再容許俄羅斯的暴行，國際社會應該全體給予支持和支援。

岸田表示日本計畫對俄羅斯家大制裁，對烏克蘭援助方面，除了先前承諾提供的1億美元人道援助，還會考慮追加其他人道援助，表明日本與烏克蘭同在的心意。

日本外相林芳正也對媒體說，在聽完澤倫斯基演說後，深感烏日兩國親近，也讓他再次認為日本和烏克蘭是站在同一邊的，日方將會和七大工業國集團（G7）為首的世界各國合作，「為了儘速讓俄羅斯侵略烏克蘭的事態平息，一定要做最大的努力。」

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